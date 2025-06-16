Европейский Союз разработал механизм запрета новых газовых контрактов с Россией, несмотря на угрозы Венгрии и Словакии ветировать санкции на импорт российского газа, нуждающиеся в единодушной поддержке всех стран ЕС. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на проект предложения.

Подробности

Еврокомиссия предлагает странам ЕС запретить заключение новых соглашений на поставку российского газа, используя торговое законодательство, требующее только большинства голосов, а не единогласного решения. Это позволит обойти вето Венгрии и Словакии.

Предложение основывается на статьях учредительного договора ЕС об энергетической безопасности. Компании будут обязаны предоставлять таможенным органам подробную информацию о газовых контрактах, чтобы подтвердить отсутствие российского происхождения газа. Предложения еще обсуждаются и могут быть изменены.

Запрет на новые контракты с Россией вступит в силу немедленно, действующие соглашения на трубопроводный и сжиженный газ будут действовать до 2026 года, а долгосрочные контракты – до 1 января 2028-го.

Венгрия и Словакия, зависимые от российского газа, будут иметь переходный период до 2027 года для постепенного отказа.

Контекст

В мае 2025-го Еврокомиссия представила предложения для стран ЕС по прекращению импорта российского газа, включая трубопроводный и сжиженный природный газ (СПГ), до конца 2027 года. Запрет будет касаться новых контрактов и действующих спотовых соглашений.

Несмотря на усилия по сокращению закупок после полномасштабного вторжения России в Украину, ЕС трудно отказаться от дешевого российского газа, поскольку 27 стран блока стремятся снизить цены на энергоносители.

Рост импорта российского СПГ, достигший рекордных показателей после сокращения трубопроводных поставок «Газпромом», создает самые большие вызовы для Европы.