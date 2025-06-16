Європейський Союз розробив механізм заборони нових газових контрактів із Росією, попри погрози Угорщини та Словаччини ветувати санкції на імпорт російського газу, які потребують одностайної підтримки всіх країн ЄС. Про це пише Financial Times із посиланням на проєкт пропозиції.

Деталі

Єврокомісія пропонує країнам ЄС заборонити укладання нових угод на постачання російського газу, використовуючи торговельне законодавство, яке вимагає лише більшості голосів, а не одноголосного рішення. Це дасть змогу обійти вето Угорщини та Словаччини.

Пропозиція базується на статтях установчого договору ЄС про енергетичну безпеку. Компанії будуть зобов’язані надавати митним органам детальну інформацію про газові контракти, щоб підтвердити відсутність російського походження газу. Пропозиції ще обговорюються і можуть бути змінені.

Заборона на нові контракти з Росією набуде чинності негайно, чинні угоди на трубопровідний і скраплений газ діятимуть до 2026 року, а довгострокові контракти – до 1 січня 2028-го.

Угорщина та Словаччина, залежні від російського газу, матимуть перехідний період до 2027 року для поступової відмови.

Контекст

У травні 2025-го Єврокомісія представила пропозиції для країн ЄС щодо припинення імпорту російського газу, включно з трубопровідним і скрапленим природним газом (СПГ), до кінця 2027 року. Заборона стосуватиметься нових контрактів і чинних спотових угод.

Незважаючи на зусилля скоротити закупівлі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ЄС важко відмовитися від дешевого російського газу, оскільки 27 країн блоку прагнуть знизити ціни на енергоносії.

Зростання імпорту російського СПГ, яке досягло рекордних показників після скорочення трубопровідних поставок «Газпромом», створює найбільші виклики для Європи.