Европейский центральный банк в декабре 2025 года в четвертый раз подряд оставил процентные ставки без изменений. Основная ставка рефинансирования сохранилась на уровне 2,15%, ставка по депозитам – 2,0%, что полностью соответствовало ожиданиям рынка. Говорится в сообщении ЕЦБ от 18 декабря.

Детали

Регулятор подчеркнул, что будет принимать решение на основе макроданных и отдельно на каждом заседании, без предварительных обязательств по траектории ставок.

Вместе с решением ЕЦБ обнародовал обновленные макропрогнозы. Ожидания по экономическому росту повышены по сравнению с сентябрем, прежде всего благодаря внутреннему спросу. Прогноз роста ВВП пересмотрен до 1,4% в 2025 году, 1,2% в 2026-м и 1,4% в 2027-м; в 2028 году экономика, по оценкам, также будет расти на 1,4%.

Среднегодовая инфляция, по прогнозу, составит 2,1% в 2025 году, 1,9% в 2026-м, 1,8% в 2027-м и 2,0% в 2028-м. Прогноз инфляции на 2026 год пересмотрен в сторону повышения, так как инфляция в сфере услуг, по оценкам, будет снижаться медленнее. Инфляция без учета энергоносителей и продуктов питания ожидается на уровне 2,4% в 2025 году и 2,2% в 2026-м.

Совет управляющих подтвердил намерение удерживать инфляцию около целевых 2% в среднесрочной перспективе, оценивая риски с учетом экономических и финансовых данных, динамики базовой инфляции и эффективности монетарной трансмиссии. Ставки по маржинальному кредитованию также остались без изменений – на уровне 2,4%.

Кроме того, портфели программ APP и PEPP сокращаются постепенно и предсказуемо, поскольку Евросистема больше не реинвестирует средства от погашения ценных бумаг. ЕЦБ заявил о готовности при необходимости задействовать все имеющиеся инструменты, в частности Transmission Protection Instrument, для предотвращения дестабилизации финансовых рынков в еврозоне.

Контекст

5 июня Европейский центральный банк снова уменьшил ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов – это уже восьмое снижение с начала года. По данным Евростата, годовая инфляция в еврозоне в июне ускорилась до 2%, точно достигнув целевого ориентира ЕЦБ. По сравнению с маем показатель вырос на 0,1%, тогда как месяцем ранее инфляция опустилась до минимума за восемь месяцев – 1,9%.

В сфере услуг рост цен ускорился до 3,3% с 3,2% в мае. В то же время инфляция на продукты питания, алкоголь и табачные изделия замедлилась до 3,1% по сравнению с 3,2%. Цены на энергоносители продолжили снижаться – на 2,6% после падения на 3,6% месяцем ранее, а промышленные товары подорожали на 0,5% (в мае – на 0,6%).

Базовая инфляция (Core CPI), не учитывающая волатильные категории – энергию, продукты питания, алкоголь и табак, удержалась на уровне 2,3%, что является самым низким показателем с января 2022 года. В месячном измерении общий индекс потребительских цен вырос на 0,3%.