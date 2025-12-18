Європейський центральний банк у грудні 2025 року вчетверте поспіль залишив процентні ставки без змін. Основна ставка рефінансування збереглася на рівні 2,15%, ставка за депозитами – 2,0%, що повністю відповідало очікуванням ринку. Йдеться у повідомленні ЄЦБ від 18 грудня.

Деталі

Регулятор наголосив, що ухвалюватиме рішення на основі макроданих і окремо на кожному засіданні, без попередніх зобов’язань щодо траєкторії ставок.

Разом із рішенням ЄЦБ оприлюднив оновлені макропрогнози. Очікування щодо економічного зростання підвищено порівняно з вереснем, насамперед завдяки внутрішньому попиту. Прогноз зростання ВВП переглянуто до 1,4% у 2025 році, 1,2% у 2026-му та 1,4% у 2027-му; у 2028 році економіка, за оцінками, також зростатиме на 1,4%.

Середньорічна інфляція, за прогнозом, становитиме 2,1% у 2025 році, 1,9% у 2026-му, 1,8% у 2027-му та 2,0% у 2028-му. Прогноз інфляції на 2026 рік переглянуто вгору через те, що інфляція у сфері послуг, за оцінками, знижуватиметься повільніше. Інфляція без урахування енергоносіїв і продуктів харчування очікується на рівні 2,4% у 2025 році та 2,2% у 2026-му.

Рада керуючих підтвердила намір утримувати інфляцію поблизу цільових 2% у середньостроковій перспективі, оцінюючи ризики з урахуванням економічних і фінансових даних, динаміки базової інфляції та ефективності монетарної трансмісії. Ставки за маржинальним кредитуванням також залишилися без змін – на рівні 2,4%.

Крім того, портфелі програм APP і PEPP скорочуються поступово та передбачувано, оскільки Євросистема більше не реінвестує кошти від погашення цінних паперів. ЄЦБ заявив про готовність за потреби задіяти всі наявні інструменти, зокрема Transmission Protection Instrument, для запобігання дестабілізації фінансових ринків у єврозоні.

Контекст

5 червня Європейський центральний банк знову зменшив ключові процентні ставки на 25 базисних пунктів – це вже восьме зниження від початку року. За даними Євростату, річна інфляція в єврозоні у червні прискорилася до 2%, точно досягнувши цільового орієнтиру ЄЦБ. Порівняно з травнем показник зріс на 0,1%, тоді як місяцем раніше інфляція опустилася до мінімуму за вісім місяців – 1,9%.

У сфері послуг зростання цін пришвидшилося до 3,3% з 3,2% у травні. Водночас інфляція на продукти харчування, алкоголь і тютюнові вироби сповільнилася до 3,1% проти 3,2%. Ціни на енергоносії продовжили знижуватися – на 2,6% після падіння на 3,6% місяцем раніше, а промислові товари подорожчали на 0,5% (у травні – на 0,6%).

Базова інфляція (Core CPI), що не враховує волатильні категорії – енергію, продукти харчування, алкоголь і тютюн, – утрималася на рівні 2,3%, що є найнижчим показником з січня 2022 року. У місячному вимірі загальний індекс споживчих цін зріс на 0,3%.