Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Ставка по депозитам снизилась до 2%, что является самым низким уровнем с начала 2023 года, а основная ставка рефинансирования – до 2,15%, уровня 2022-го. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора от 5 июня.

Подробности

По оценкам ЕЦБ, инфляция приблизилась к целевому показателю 2% и, по прогнозам, в 2025 году составит в среднем 2%, что на 0,3 процентных пункта ниже, чем прогнозировалось в марте.

ЕЦБ снижает процентные ставки уже восьмой раз за год после того, как инфляция упала ниже 2%, а экономика подверглась многочисленным ударам из-за американских тарифов.

«Инфляция в настоящее время соответствует среднесрочной цели Совета управляющих в 2%», – говорится в заявлении ЕЦБ.

«Хотя неопределенность относительно торговой политике, вероятно, негативно отразится на инвестициях бизнеса и экспорте в краткосрочной перспективе, рост государственных инвестиций в оборону и инфраструктуру все больше будет поддерживать экономический рост в среднесрочной перспективе», – сообщил регулятор.

Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, ослабили доверие к экономике США и ухудшили перспективы глобального роста, что укрепило евро и снизило цены на энергоносители.

Это ускорило снижение инфляции, но некоторые эксперты опасаются, что цены могут опуститься ниже целевого показателя, особенно до того, как ЕС ответит на тарифы и увеличит расходы на оборону и инфраструктуру. Новые квартальные прогнозы ЕЦБ показывают, что в 2026 году инфляция составит 1,6%, что ниже целевого уровня. Экономический рост в следующем году прогнозируется несколько медленнее, чем раньше.

Контекст

Для борьбы с инфляцией ряд центральных банков мира существенно повысили ключевые процентные ставки, что сказалось на банковском кредитовании и управлении денежными потоками в экономике.

ЕЦБ начал цикл снижения ставок в июне 2024 года, когда базовая ставка достигла рекордно высокого уровня в 4%, для противодействия растущей инфляции.