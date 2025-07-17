Річна інфляція у єврозоні в червні прискорилася до 2%, згідно з остаточними даними статистичного управління Європейського союзу. Це відповідає цільовому показнику Європейського центрального банку (ЄЦБ) і свідчить про ефективний контроль інфляції з боку регулятора.

Деталі

Порівняно з травнем, коли інфляція становила 1,9% (найнижчий рівень за вісім місяців), зростання цін прискорилося.

Інфляція в секторі послуг у червні зросла до 3,3% у порівнянні з 3,2% у травні, що було найнижчим показником за три роки. Ціни на продукти харчування, алкоголь і тютюн підвищилися на 3,1% після зростання на 3,2% у травні.

Вартість енергоносіїв знизилася на 2,6% у річному виразі, порівняно з падінням на 3,6% у попередньому місяці. Промислові товари подорожчали на 0,5%, що нижче за травневий показник у 0,6%.

Базова інфляція (індекс CPI Core), яка не враховує ціни на продукти харчування, енергоносії, алкоголь і тютюн, залишилася стабільною на рівні 2,3% у річному виразі, що є найнижчим показником із січня 2022 року. Цей результат відповідав як попереднім оцінкам, так і очікуванням аналітиків.

У місячному виразі індекс CPI у червні зріс на 0,3%.

Контекст

5 червня ЄЦБ знизив ключові процентні ставки на 25 базисних пунктів. Ставка за депозитами зменшилася до 2%, досягнувши найнижчого рівня з початку 2023 року, тоді як основна ставка рефінансування скоротилася до 2,15%, що відповідає показникам 2022 року. За даними ЄЦБ, інфляція наблизилася до цільового рівня 2%, і прогнозується, що у 2025 році вона в середньому становитиме 2%, що на 0,3 відсоткових пункти нижче за березневий прогноз.

Це вже восьме зниження процентних ставок ЄЦБ за рік, викликане падінням інфляції нижче 2% та економічними труднощами, спричиненими американськими митами.