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Европейский центробанк в ожидании пошлин Трампа оставил процентные ставки без изменений

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Глава ЕЦБ Кристин Лагард. /Getty Images

Глава ЕЦБ Кристин Лагард. Фото Getty Images

Европейский центральный банк оставил процентные ставки без изменений на июльском заседании, фактически завершив цикл смягчения после восьми последовательных понижений. Об этом говорится в сообщении регулятора от 24 июля.

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Подробности

  • Ставка по депозитам осталась на уровне 2% годовых, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) – 2,15%, ставка по маржинальным кредитам – 2,4%.
  • Руководство банка заняло выжидательную позицию, оценивая влияние длительной торговой неопределенности и возможных последствий предложенных пошлин США на экономический рост и инфляцию.
  • Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что базовые индикаторы свидетельствуют о стабилизации инфляции на уровне цели – около 2%, однако инфляционный прогноз для еврозоны остается более неопределенным, чем обычно.
  • По ее словам, потребление поддерживают устойчивый рынок труда, рост реальных доходов и сильные балансы частного сектора, а со временем рост государственных инвестиций в оборону и инфраструктуру должен стимулировать экономический рост.

Контекст

5 июня ЕЦБ снизил ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов, что стало восьмым снижением за год. По данным Статистического управления ЕС, годовая инфляция в еврозоне в июне ускорилась до 2%, отвечая целевому показателю ЕЦБ. Это на 0,1% больше, чем в мае, когда инфляция была на самом низком за восемь месяцев уровне – 1,9%.

Инфляция в секторе услуг ускорилась до 3,3% (с 3,2% в мае), а цены на продукты питания, алкоголь и табак повысились на 3,1% (по сравнению с 3,2%). Стоимость энергоносителей снизилась на 2,6% по сравнению с 3,6% в мае, а промышленные товары подорожали на 0,5% (было 0,6%).

Базовая инфляция (CPI Core) без учета продуктов, энергоносителей, алкоголя и табака осталась на уровне 2,3%, что является самым низким показателем с января 2022 года. В месячном измерении индекс CPI вырос на 0,3%.

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