Европейский центральный банк оставил процентные ставки без изменений на июльском заседании, фактически завершив цикл смягчения после восьми последовательных понижений. Об этом говорится в сообщении регулятора от 24 июля.

Подробности

Ставка по депозитам осталась на уровне 2% годовых, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) – 2,15%, ставка по маржинальным кредитам – 2,4%.

Руководство банка заняло выжидательную позицию, оценивая влияние длительной торговой неопределенности и возможных последствий предложенных пошлин США на экономический рост и инфляцию.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что базовые индикаторы свидетельствуют о стабилизации инфляции на уровне цели – около 2%, однако инфляционный прогноз для еврозоны остается более неопределенным, чем обычно.

По ее словам, потребление поддерживают устойчивый рынок труда, рост реальных доходов и сильные балансы частного сектора, а со временем рост государственных инвестиций в оборону и инфраструктуру должен стимулировать экономический рост.

Контекст

5 июня ЕЦБ снизил ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов, что стало восьмым снижением за год. По данным Статистического управления ЕС, годовая инфляция в еврозоне в июне ускорилась до 2%, отвечая целевому показателю ЕЦБ. Это на 0,1% больше, чем в мае, когда инфляция была на самом низком за восемь месяцев уровне – 1,9%.

Инфляция в секторе услуг ускорилась до 3,3% (с 3,2% в мае), а цены на продукты питания, алкоголь и табак повысились на 3,1% (по сравнению с 3,2%). Стоимость энергоносителей снизилась на 2,6% по сравнению с 3,6% в мае, а промышленные товары подорожали на 0,5% (было 0,6%).

Базовая инфляция (CPI Core) без учета продуктов, энергоносителей, алкоголя и табака осталась на уровне 2,3%, что является самым низким показателем с января 2022 года. В месячном измерении индекс CPI вырос на 0,3%.