Європейський центральний банк залишив процентні ставки без змін на липневому засіданні, фактично завершивши цикл пом’якшення після восьми послідовних знижень. Про це йдеться у повідомленні регулятора від 24 липня.
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Деталі
- Ставка за депозитами залишилася на рівні 2% річних, ставка основних операцій рефінансування (main refinancing operations, MRO) – 2,15%, ставка за маржинальними кредитами – 2,4%.
- Керівництво банку зайняло вичікувальну позицію, оцінюючи вплив тривалої торговельної невизначеності та можливі наслідки запропонованих США мит на економічне зростання та інфляцію.
- Голова ЄЦБ Крістін Лагард заявила, що базові індикатори свідчать про стабілізацію інфляції на рівні цілі – близько 2%, однак інфляційний прогноз для єврозони залишається більш невизначеним, ніж зазвичай.
- За її словами, споживання підтримують стійкий ринок праці, зростання реальних доходів і сильні баланси приватного сектора, а з часом зростання державних інвестицій в оборону та інфраструктуру має стимулювати економічне зростання.
Контекст
5 червня ЄЦБ знизив ключові процентні ставки на 25 базисних пунктів, що стало восьмим зниженням за рік. За даними Статистичного управління ЄС, річна інфляція в єврозоні у червні прискорилася до 2%, відповідаючи цільовому показнику ЄЦБ. Це на 0,1% більше, ніж у травні, коли інфляція була на найнижчому за вісім місяців рівні – 1,9%.
Інфляція в секторі послуг прискорилася до 3,3% (з 3,2% у травні), а ціни на продукти харчування, алкоголь і тютюн підвищилися на 3,1% (порівняно з 3,2%). Вартість енергоносіїв знизилася на 2,6% проти 3,6% у травні, а промислові товари подорожчали на 0,5% (було 0,6%).
Базова інфляція (CPI Core), без урахування продуктів, енергоносіїв, алкоголю та тютюну, залишилася на рівні 2,3%, що є найнижчим показником із січня 2022 року. У місячному вимірі індекс CPI зріс на 0,3%.
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