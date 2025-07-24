Європейський центральний банк залишив процентні ставки без змін на липневому засіданні, фактично завершивши цикл пом’якшення після восьми послідовних знижень. Про це йдеться у повідомленні регулятора від 24 липня.

Деталі

Ставка за депозитами залишилася на рівні 2% річних, ставка основних операцій рефінансування (main refinancing operations, MRO) – 2,15%, ставка за маржинальними кредитами – 2,4%.

Керівництво банку зайняло вичікувальну позицію, оцінюючи вплив тривалої торговельної невизначеності та можливі наслідки запропонованих США мит на економічне зростання та інфляцію.

Голова ЄЦБ Крістін Лагард заявила, що базові індикатори свідчать про стабілізацію інфляції на рівні цілі – близько 2%, однак інфляційний прогноз для єврозони залишається більш невизначеним, ніж зазвичай.

За її словами, споживання підтримують стійкий ринок праці, зростання реальних доходів і сильні баланси приватного сектора, а з часом зростання державних інвестицій в оборону та інфраструктуру має стимулювати економічне зростання.

Контекст

5 червня ЄЦБ знизив ключові процентні ставки на 25 базисних пунктів, що стало восьмим зниженням за рік. За даними Статистичного управління ЄС, річна інфляція в єврозоні у червні прискорилася до 2%, відповідаючи цільовому показнику ЄЦБ. Це на 0,1% більше, ніж у травні, коли інфляція була на найнижчому за вісім місяців рівні – 1,9%.

Інфляція в секторі послуг прискорилася до 3,3% (з 3,2% у травні), а ціни на продукти харчування, алкоголь і тютюн підвищилися на 3,1% (порівняно з 3,2%). Вартість енергоносіїв знизилася на 2,6% проти 3,6% у травні, а промислові товари подорожчали на 0,5% (було 0,6%).

Базова інфляція (CPI Core), без урахування продуктів, енергоносіїв, алкоголю та тютюну, залишилася на рівні 2,3%, що є найнижчим показником із січня 2022 року. У місячному вимірі індекс CPI зріс на 0,3%.