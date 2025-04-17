ЕЦБ снизил ключевые ставки на 25 базисных пунктов

Европейский центральный банк снизил три ключевых процентных ставки на 25 базисных пунктов, установив основную ставку рефинансирования на уровне 2,40%, депозитную ставку – 2,25%, а ставку маржинального кредитования – 2,65%. Об этом идет речь в сообщении регулятора от 17 апреля.

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Решение отражает уверенность в том, что инфляция стабильно приближается к целевому уровню 2%, поскольку общая и базовая инфляция снижаются, а инфляция в секторе услуг тормозит. Рост заработной платы замедляется, а компании частично компенсируют давление издержек.

Однако риски для экономики Еврозоны сохраняются, в частности из-за роста напряженности в мировой торговле, что ослабляет доверие и усложняет финансовые условия. ЕЦБ признал ухудшение перспектив роста и отметил подход, зависимый от данных.

Банк не взял на себя обязательства о дальнейшем снижении ставок, подчеркнув, что будущие решения будут зависеть от экономических показателей, динамики инфляции и эффективности монетарной политики.

Контекст

Чтобы умерить инфляцию, многие центральные банки мира существенно повысили ключевые ставки, что повлияло на банковское кредитование и регулирование денежных потоков в экономике.

Сегодняшнее решение стало седьмым снижением депозитной ставки ЕЦБ с начала цикла смягчения монетарной политики в июне 2024 года, когда базовая ставка достигла рекордных 4% для борьбы с высокой инфляцией.