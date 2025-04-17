ЕЦБ снизил ключевые ставки на 25 базисных пунктов

Европейский центральный банк снизил три ключевых процентных ставки на 25 базисных пунктов, установив основную ставку рефинансирования на уровне 2,40%, депозитную ставку – 2,25%, а ставку маржинального кредитования – 2,65%. Об этом идет речь в сообщении регулятора от 17 апреля.
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз
Подробности
- Решение отражает уверенность в том, что инфляция стабильно приближается к целевому уровню 2%, поскольку общая и базовая инфляция снижаются, а инфляция в секторе услуг тормозит. Рост заработной платы замедляется, а компании частично компенсируют давление издержек.
- Однако риски для экономики Еврозоны сохраняются, в частности из-за роста напряженности в мировой торговле, что ослабляет доверие и усложняет финансовые условия. ЕЦБ признал ухудшение перспектив роста и отметил подход, зависимый от данных.
- Банк не взял на себя обязательства о дальнейшем снижении ставок, подчеркнув, что будущие решения будут зависеть от экономических показателей, динамики инфляции и эффективности монетарной политики.
Контекст
Чтобы умерить инфляцию, многие центральные банки мира существенно повысили ключевые ставки, что повлияло на банковское кредитование и регулирование денежных потоков в экономике.
Сегодняшнее решение стало седьмым снижением депозитной ставки ЕЦБ с начала цикла смягчения монетарной политики в июне 2024 года, когда базовая ставка достигла рекордных 4% для борьбы с высокой инфляцией.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.