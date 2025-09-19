Европейская комиссия намерена разблокировать около €550 млн из фондов ЕС для Венгрии, чтобы убедить премьер-министра Виктора Орбана снять вето на новые санкции против импорта энергоресурсов из России. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.