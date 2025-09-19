Европейская комиссия намерена разблокировать около €550 млн из фондов ЕС для Венгрии, чтобы убедить премьер-министра Виктора Орбана снять вето на новые санкции против импорта энергоресурсов из России. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Подробности
- В пятницу, 19 сентября, послы ЕС рассмотрели предложение Еврокомиссии по пакету санкций, в частности, по ускоренному прекращению импорта российского сжиженного природного газа (СПГ). Если раньше планировалось завершить импорт до конца 2027 года, то теперь запрет может быть введен уже в конце следующего года.
- Орбан не раз выступал против сокращения зависимости Венгрии от доступных российских энергоносителей и тормозил принятие санкций против России.
- В 2022 году ЕС заморозил около €22 млрд фондов для Венгрии из-за проблем с независимостью судебной системы, с правами на убежище, дискриминацией ЛГБТ+ и ограничением академической свободы. Тем не менее Брюссель постепенно разблокировал часть этих средств, чтобы получить поддержку Орбана.
- В 2023 году было разморожено €10 млрд для снятия вето на помощь Украине, а в этом году Венгрия получила €157 млн благодаря юридической лазейке, которая позволяет перенаправлять замороженные средства на другие программы. Эту же схему Будапешт пытается использовать снова.
- В мае Венгрия запросила €605 млн в рамках «среднесрочного» пересмотра расходов стран из бюджета ЕС. После нескольких месяцев переговоров Еврокомиссия готова выделить Венгрии около €550 млн из этих средств.
Контекст
Европейский союз представил 19-й пакет санкций против РФ, направленный на усиление давления на Москву. Ограничения охватывают теневой флот, запрет импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 года, а также меры против банков и компаний, способствующих обходу санкций Россией. Подробнее о новом пакете ограничений читайте здесь.
