Європейська комісія має намір розблокувати близько €550 млн з фондів ЄС для Угорщини, щоб переконати прем’єр-міністра Віктора Орбана зняти вето на нові санкції проти імпорту енергоресурсів із Росії. Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Деталі

У п’ятницю, 19 вересня, посли ЄС розглянули пропозицію Єврокомісії щодо пакета санкцій, зокрема щодо прискореного припинення імпорту російського скрапленого природного газу (СПГ). Якщо раніше планувалося завершити імпорт до кінця 2027 року, то тепер заборону можуть запровадити вже наприкінці наступного року.

Орбан неодноразово виступав проти скорочення залежності Угорщини від доступних російських енергоносіїв і гальмував ухвалення санкцій проти Росії.

У 2022 році ЄС заморозив близько €22 млрд фондів для Угорщини через проблеми з незалежністю судової системи, правами на притулок, дискримінацією ЛГБТ+ та обмеженням академічної свободи. Проте Брюссель поступово розблоковував частину цих коштів, щоб отримати підтримку Орбана.

У 2023 році було розморожено €10 млрд для зняття вето на допомогу Україні, а цього року Угорщина отримала €157 млн завдяки юридичній лазівці, яка дозволяє перенаправляти заморожені кошти на інші програми. Цю ж схему Будапешт намагається використати знову.

У травні Угорщина подала запит на €605 млн у межах «середньострокового» перегляду витрат країн із бюджету ЄС. Після кількох місяців переговорів Єврокомісія готова виділити Угорщині приблизно €550 млн із цих коштів.

Контекст

Європейський союз представив 19-й пакет санкцій проти РФ, спрямований на посилення тиску на Москву. Обмеження охоплюють тіньовий флот, заборону імпорту російського скрапленого природного газу (СПГ) з 1 січня 2027 року, а також заходи проти банків і компаній, які сприяють обходу санкцій Росією. Детальніше про новий пакет обмежень читайте тут.