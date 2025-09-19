Forbes Digital підписка
Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

3 хв читання

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн /Getty Images

Getty Images

Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России и объявит его детали сегодня после обеда, сообщила представитель ЕК Паула Пиньо на брифинге. Санкции будут направлены на криптовалюту, банковский сектор и энергетику.

  • «Сегодня после обеда президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с высокой представительницей ЕС по иностранным делам Каей Каллас презентуют 19-й пакет санкций», – сообщила Пиньо.
  • Точное время презентации пакета пока не уточнила.
  • Для вступления в силу 19-й пакет санкций должен быть одобрен Советом ЕС, требующим единогласного согласия всех 27 стран-членов ЕС.

Контекст

С начала полномасштабной войны ЕС ввел 18 пакетов санкций против России, касающихся энергетики, финансов, торговли и доступа к технологиям. В мае 2024 года ЕС одобрил механизм, позволяющий направлять доходы от замороженных российских активов в поддержку Украины.

Администрация Трампа предлагает ЕС совместно ввести 100-процентные пошлины на страны, закупающие российские энергоносители, в то время как в Брюсселе предпочитают санкции против отдельных банков и компаний.

США также призывают G7 установить пошлины на покупателей российской нефти и ограничить экспортно-импортные операции, чтобы уменьшить доходы Кремля и предотвратить передачу технологий двойного назначения.

16 сентября, по данным Bloomberg, ЕС отсрочил презентацию 19-го пакета санкций против России по требованию Трампа усилить европейские ограничения в обмен на аналогичные шаги со стороны США.

17 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 19-й пакет санкций после переговоров с Трампом. Она отметила, что обсудила с ним усиление совместного давления на Москву. Новые санкции будут направлены на криптовалютный сектор, банки и энергетику.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что российская военная экономика в значительной степени зависит от доходов от ископаемого топлива, финансирующих агрессию против Украины. Еврокомиссия также предложит ускорить отказ от импорта российских энергоносителей, чтобы снизить зависимость ЕС и ограничить финансовые ресурсы Кремля, добавила она.

