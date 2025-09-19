Американские сенаторы разработали проект закона, который должен значительно расширить санкции США против российского «теневого флота», пишет Financial Times.
Подробности
- Законопроект 19 сентября представит сенатор-республиканец Джим Риш, глава комитета Сената по международным отношениям, и сенатор Джин Шахин. Закон в случае принятия также будет направлен против российских проектов по производству LNG и расширит санкции против оборонной промышленности РФ.
- Документ получил мощную двухпартийную поддержку, включая союзников Трампа, таких как сенаторы Линдси Грэм и Том Коттон, отметило издание.
Ключевая цитата
«Путин будет использовать любые уловки, чтобы избежать санкций США. Мы обязаны прекратить деятельность этого «теневого флота», используемого им для финансирования своей войны, – заявил Риш. – Эти корабли и нефтяные сделки, которые они совершают, представляют прямую угрозу безопасности Америки и Европы, и это будет остановлено».
Контекст
Выручка от экспорта нефти стала одним из основных источников заполнения русского военного бюджета. «Теневые суда» – в большинстве своем старые танкеры со скрытыми владельцами – позволяют избегать проверок и продавать нефть за границу, что затрудняет контроль за соблюдением санкций.
ЕС также обсуждает новый пакет ограничений против российской нефти и газа, в том числе против покупающих эти энергоресурсы компаний в Китае и Индии, а также ускоренное сокращение собственных закупок энергоносителей из РФ.
Президент США Дональд Трамп неоднократно ставил дедлайны для прекращения войны и проводил саммит с Владимиром Путиным на Аляске, однако пока не реализовал угрозы ввести дополнительные санкции.
В Конгрессе все больше законодателей выступают за более жесткое давление на Москву: на прошлой неделе сенаторы уже внесли законопроект о признании России государством-спонсором терроризма за похищение свыше 19 000 украинских детей, а еще раньше зарегистрировали санкционный пакет сенатора-республиканца Линдси Грэма, который поддержали свыше 800 человек.
