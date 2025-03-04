Еврокомиссия представила план на €800 млрд по перевооружению ЕС и поддержке Украины. Что он предполагает

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила план «Перевооружить Европу», который позволит мобилизовать около €800 млрд оборонных расходов Европы и поможет усилить поддержку Украины, пишет «Интерфакс-Украина» 4 марта.

Ключевые факты

По словам Ляйен, Европа готова существенно увеличить расходы на оборону как для того, чтобы «ответить на краткосрочную необходимость действовать, так и для поддержки Украины, а также для решения долгосрочной потребности взять на себя больше ответственности за нашу собственную европейскую безопасность».

«И вот почему сегодня я написала письмо лидерам перед заседанием Европейского совета, которое состоится в четверг. Вот почему мы сегодня здесь вместе. В этом письме лидерам я изложила план «Перевооружить Европу», – сообщила президент Еврокомиссии.

По ее словам, предложенный набор предложений сосредотачивается на том, как использовать все имеющиеся в распоряжении финансовые рычаги, чтобы помочь государствам-членам быстро и значительно увеличить расходы на оборонный потенциал сейчас и также в течение более длительного периода в течение этого десятилетия.

Новый план содержит пять пунктов

Решить использование государственного финансирования для обороны на национальном уровне. «Мы будем предлагать активировать национальное положение о выходе из Пакта стабильности и роста. Это позволит государствам-членам значительно увеличить свои расходы на оборону, не запуская процедуру чрезмерного дефицита», – пояснила фон дер Ляйен, добавив, что если страны-члены увеличат свои расходы на оборону в среднем на 1,5% ВВП, это может создать фискальное пространство в размере около €650 млрд в течение четырех лет. «Новый инструмент», который предоставит €150 млрд ссуд государствам-членам для инвестиций в оборону. «Речь идет о том, чтобы тратить лучше и тратить вместе. И мы говорим о панъевропейских сферах возможностей, как, например, противовоздушная и противоракетная оборона, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, беспилотники и системы борьбы с беспилотниками, а также для удовлетворения других потребностей, например, от кибер- до военной мобильности. Это поможет государствам-членам объединить спрос и покупать вместе. И, конечно, с этим оборудованием страны-члены могут значительно усилить свою поддержку Украины», – объяснила она. Использование полномочий бюджета ЕС. «Мы предложим дополнительные возможности и стимулы для государств-членов, чтобы они решали, хотят ли они использовать программы политики сплоченности для увеличения расходов на оборону», – анонсировала президент Еврокомиссии. Мобилизация частного капитала путем ускорения создания Союза сбережений. Мобилизация частного капитала путём инвестиций через Европейский инвестиционный банк.

«Перевооружить Европу» может мобилизовать около €800 млрд оборонных расходов для безопасной и устойчивой Европы», – подчеркнула глава ЕК.

Контекст

Евросоюз планировал передать Украине пакет военной помощи на €20 млрд. Ожидалось, что в него войдут артиллерийские боеприпасы, системы ПВО, высокоточные ракеты, беспилотники и другое вооружение. Усилия по пополнению запасов оружия в Украине координируются главным дипломатом блока, бывшей премьер-министром Эстонии Каей Каллас, и направлены на то, чтобы превзойти предыдущие европейские обязательства по военной помощи.

Однако 4 марта стало известно, что лидеры стран Евросоюза приостанавливают разработку нового пакета военной помощи Украине на €20 млрд из-за отрицания Венгрии.

6 марта состоится специальное заседание Европейского совета, посвященное обсуждению войны в Украине и безопасности Европы.