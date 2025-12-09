Еврокомиссия начала антимонопольное расследование о вероятном нарушении Google, принадлежащей Alphabet Inc., правил конкуренции ЕС посредством использования контента для обучения моделей искусственного интеллекта. Об этом сообщила пресс-служба ЕК 9 декабря.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Детали
- Расследование должно выяснить, нарушает ли Google правила конкуренции, навязывая «несправедливые условия издателям и создателям контента» или «предоставляя себе привилегированный доступ к такому контенту». Это, как убеждены в Еврокомиссии, ставит других разработчиков моделей ИИ в невыгодное положение.
- Как отмечают в ЕК, американский поисковый гигант, возможно, использовал видео и прочий контент, загруженный на YouTube, для обучения генеративных моделей искусственного интеллекта Google без компенсации создателям и без предоставления им возможности отказаться от такого использования их контента.
- ЕК сообщила Google и органам по вопросам конкуренции государств-членов ЕС о начале производства по этому делу.
Контекст
Антимонопольное расследование проводится после внедрения Google поисковых результатов на основе ИИ, что привело к падению трафика на новостных сайтах. В сентябре суд США оштрафовал Google на $425 млн за незаконный сбор данных пользователей. В ноябре немецкий суд обязал Google выплатить €465 млн компенсаций конкурентам за нарушение антимонопольных правил и использование недобросовестных бизнес-практик.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.