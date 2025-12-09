Еврокомиссия начала антимонопольное расследование о вероятном нарушении Google, принадлежащей Alphabet Inc., правил конкуренции ЕС посредством использования контента для обучения моделей искусственного интеллекта. Об этом сообщила пресс-служба ЕК 9 декабря.

Детали

Расследование должно выяснить, нарушает ли Google правила конкуренции, навязывая «несправедливые условия издателям и создателям контента» или «предоставляя себе привилегированный доступ к такому контенту». Это, как убеждены в Еврокомиссии, ставит других разработчиков моделей ИИ в невыгодное положение.

Как отмечают в ЕК, американский поисковый гигант, возможно, использовал видео и прочий контент, загруженный на YouTube, для обучения генеративных моделей искусственного интеллекта Google без компенсации создателям и без предоставления им возможности отказаться от такого использования их контента.

ЕК сообщила Google и органам по вопросам конкуренции государств-членов ЕС о начале производства по этому делу.

Контекст

Антимонопольное расследование проводится после внедрения Google поисковых результатов на основе ИИ, что привело к падению трафика на новостных сайтах. В сентябре суд США оштрафовал Google на $425 млн за незаконный сбор данных пользователей. В ноябре немецкий суд обязал Google выплатить €465 млн компенсаций конкурентам за нарушение антимонопольных правил и использование недобросовестных бизнес-практик.