Еврокомиссия начала расследование против Google из-за чрезмерного продвижения собственного ИИ

Forbes

1 хв читання

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование о вероятном нарушении Google, принадлежащей Alphabet Inc., правил конкуренции ЕС посредством использования контента для обучения моделей искусственного интеллекта. Об этом сообщила пресс-служба ЕК 9 декабря.

Детали

  • Расследование должно выяснить, нарушает ли Google правила конкуренции, навязывая «несправедливые условия издателям и создателям контента» или «предоставляя себе привилегированный доступ к такому контенту». Это, как убеждены в Еврокомиссии, ставит других разработчиков моделей ИИ в невыгодное положение.
  • Как отмечают в ЕК, американский поисковый гигант, возможно, использовал видео и прочий контент, загруженный на YouTube, для обучения генеративных моделей искусственного интеллекта Google без компенсации создателям и без предоставления им возможности отказаться от такого использования их контента.
  • ЕК сообщила Google и органам по вопросам конкуренции государств-членов ЕС о начале производства по этому делу.

Контекст

Антимонопольное расследование проводится после внедрения Google поисковых результатов на основе ИИ, что привело к падению трафика на новостных сайтах. В сентябре суд США оштрафовал Google на $425 млн за незаконный сбор данных пользователей. В ноябре немецкий суд обязал Google выплатить €465 млн компенсаций конкурентам за нарушение антимонопольных правил и использование недобросовестных бизнес-практик.

