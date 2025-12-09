Єврокомісія розпочала антимонопольне розслідування про ймовірне порушення Google, що належить Alphabet Inc., правил конкуренції ЄС через використання контенту для навчання моделей штучного інтелекту. Про це повідомила пресслужба ЄК 9 грудня.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Розслідування має зʼясувати, чи порушує Google правила конкуренції, навʼязуючи «несправедливі умови видавцям та творцям контенту», або «надаючи собі привілейований доступ до такого контенту». Це, як переконані в Єврокомісії, ставить інших розробників моделей ШІ у невигідне становище.
- Як зазначають у ЄК, американський пошуковий гігант, можливо, використовував відео та інший контент, завантажений на YouTube, для навчання генеративних моделей штучного інтелекту Google без компенсації творцям і без надання їм можливості відмовитися від такого використання їхнього контенту.
- ЄК повідомила Google та органи з питань конкуренції держав-членів ЄС про початок провадження у цій справі.
Контекст
Антимонопольне розслідування проводиться після впровадження Google пошукових результатів на основі ШІ, що призвело до падіння трафіку на новинних сайтах. У вересні суд США оштрафував Google на $425 млн за незаконний збір даних користувачів. У листопаді німецький суд зобов’язав Google виплатити €465 млн компенсацій конкурентам за порушення антимонопольних правил та використання недоброчесних бізнес-практик.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.