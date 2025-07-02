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Google оштрафовали на $314 млн за незаконный сбор данных пользователей Android

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Google проиграл суд в Калифорнии по обвинениям в незаконном сборе данных пользователей Android без их согласия. Компания должна выплатить $314 млн компенсации, но планирует оспорить решение. Об этом пишет Bloomberg 2 июля.

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Подробности

  • Государственный суд в Сан-Хосе вынес вердикт по коллективному иску от 2019 года, поданному от имени жителей Калифорнии. Истцы утверждали, что Google, часть Alphabet Inc., настроила Android-устройства на передачу данных на серверы компании даже без Wi-Fi, что приводило к дополнительным затратам пользователей на мобильный трафик.
  • В иске сказано, что собранные данные использовались для совершенствования таргетированной рекламы и картографических сервисов Google. Представитель компании Хосе Кастаньеда назвал решение ошибочным, заявив, что оно неправильно интерпретирует базовые функции Android, необходимые для работы и безопасности. По его словам, передача данных минимальна и отвечает сделкам с пользователями.
  • Параллельно продолжается еще один федеральный процесс по всем пользователям Android в США, рассмотрение которого запланировано на 2026 год.

Контекст

Судебное разбирательство в Суде Сан-Хосе началось в июне 2025 года. Истцы требовали компенсацию до $816 млн, а начало рассмотрения должно было длиться примерно 3–4 недели.

В июне суд первой инстанции отказался удовлетворить ходатайство Google о вынесении предыдущего решения и разрешил делу продвигаться дальше – фактически признал, что существуют спорные вопросы относительно сути технологии передачи данных и того, что действия Google выходили за рамки «просто технического учета».

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