Федеральное жюри в Сан-Франциско обязало компанию Google выплатить $425 млн компенсации за незаконный сбор данных пользователей, деактивировавших функцию отслеживания в своих аккаунтах. Об этом пишет Reuters 4 сентября.

Подробности

Истцы заявили, что в течение восьми лет Google получала доступ к мобильным устройствам миллионов людей, продолжая собирать и хранить их данные, несмотря на отключенные настройки отслеживания.

Пользователи требовали компенсацию в размере более $31 млрд, но суд признал Google виновной только по двум из трех пунктов иска. Компания избежала штрафных санкций, поскольку ее действия не были признаны умышленными.

Google отрицает обвинения и намерена обжаловать решение суда.

Контекст

Коллективный иск был подан в июле 2020 года. Судья Ричард Сиборг признал, что он касается примерно 98 млн пользователей Google и 174 млн устройств.

Истцы заявляли, что Google осуществляла сбор данных через партнерские программы, такие как Uber, Venmo и Instagram, которые использовали аналитические инструменты компании.

В суде Google защищалась, отмечая, что собранные данные были «неперсонализированными, псевдонимизированными и хранились в безопасных, зашифрованных хранилищах» без привязки к конкретным аккаунтам.