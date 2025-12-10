Объемы военной помощи Украине от западных стран в 2025 году стремительно сокращаются и могут стать самыми низкими с начала полномасштабного вторжения России. На начало ноября доноры в целом направили Киеву €32,5 млрд, тогда как средний показатель в 2022–2024 годах – €41,6 млрд. Об этом говорится в отчете Ukraine Support Tracker, который опубликован на сайте Кильского института.
Ключевые факты
- В 2025 году объемы новой помощи Украине падают быстрее, чем ожидалось. Европейские страны выделили лишь около €4,2 млрд новой военной помощи – мало, чтобы компенсировать прекращение поддержки со стороны США, отмечается в отчете.
- По итогам сентября–октября тенденция к падению только усилилась: после рекордного первого полугодия темпы выделения средств резко снизились. На данный момент общая военная помощь в 2025 году составляет €32,5 млрд, тогда как в 2022–2024 годах ежегодные объемы в среднем достигали €41,6 млрд.
- Чтобы достичь предыдущих уровней, до конца года нужно дополнительно выделить €9,1 млрд – вдвое больше, чем Европа выделяла в последние месяцы.
- Европа не смогла удержать темпов первого полугодия, а замедление делает невозможным полное компенсирование отсутствия американской помощи, отметил профессор Кристоф Требеш, руководитель Ukraine Support Tracker. Если тенденция сохранится, 2025-й станет годом с самым низким уровнем новых выделений помощи с начала большой войны, подчеркнул он.
- При этом взносы отдельных европейских экономик существенно различаются. Франция, Германия и Великобритания резко увеличили объемы помощи по сравнению с предыдущими годами: ФРГ почти втрое увеличила средние месячные выделения, Франция и Великобритания – более чем вдвое.
- Но даже эти показатели оставляют их позади скандинавских государств, если измерять взносы относительно ВВП. Чтобы достичь уровня Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции, крупнейшим экономикам Европы пришлось бы значительно нарастить поддержку.
- Резкий контраст демонстрируют Италия и Испания, которые не увеличили свою помощь в 2025 году: Италия сократила ее на 15% по сравнению с 2022–2024 годами, а Испания вообще не осуществила новых военных обязательств. Это существенно ослабило суммарный ответ Европы.
Об исследовании
Ukraine Support Tracker собирает и анализирует данные о военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине от 41 страны с января 2022 года. В базу входят правительственные обязательства государств ЕС, стран G7, Австралии, Южной Кореи, Турции, Норвегии, Швейцарии, Новой Зеландии, Китая, Тайваня, Индии и Исландии.
Данные базируются на официальных заявлениях правительств и международных медиа. Оценка помощи в натуральной форме осуществляется по рыночным ценам или данным предыдущих гуманитарных операций. База постоянно обновляется и совершенствуется.
