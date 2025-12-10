Обсяги військової допомоги Україні від західних країн у 2025 році стрімко скорочуються та можуть стати найнижчими від початку повномасштабного вторгнення Росії. На початок листопада донори загалом спрямували Києву €32,5 млрд, тоді як середній показник у 2022–2024 роках – €41,6 млрд. Про це йдеться у звіті Ukraine Support Tracker, який опублікований на сайті Кільського інституту.

Ключові факти

У 2025 році обсяги нової допомоги Україні падають швидше, ніж очікувалось. Європейські країни виділили лише близько €4,2 млрд нової військової допомоги – замало, щоб компенсувати припинення підтримки з боку США, зазначається у звіті.

За підсумками вересня–жовтня тенденція до падіння лише посилилася: після рекордного першого півріччя темпи виділення коштів різко знизилися. На даний момент загальна військова допомога в 2025 році становить €32,5 млрд, тоді як у 2022–2024 роках щорічні обсяги в середньому сягали €41,6 млрд.

Щоб досягти попередніх рівнів, до кінця року потрібно додатково виділити €9,1 млрд – удвічі більше, ніж Європа виділяла в останні місяці.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 26 листопада 25 найкращих CEO України 2025

Європа не змогла втримати темпів першого півріччя, а уповільнення робить неможливим повне компенсування відсутності американської допомоги, зазначив професор Крістоф Требеш, керівник Ukraine Support Tracker. Якщо тенденція збережеться, 2025-й стане роком із найнижчим рівнем нових виділень допомоги від початку великої війни, наголосив він.

При цьому внески окремих європейських економік суттєво різняться. Франція, Німеччина та Велика Британія різко збільшили обсяги допомоги в порівнянні з попередніми роками: ФРН майже втричі збільшила середні місячні виділення, Франція та Британія – більш ніж удвічі.

Але навіть ці показники залишають їх позаду скандинавських держав, якщо міряти внески відносно ВВП. Щоб досягти рівня Данії, Фінляндії, Норвегії та Швеції, найбільшим економікам Європи довелося б значно наростити підтримку.

Різкий контраст демонструють Італія та Іспанія, які не збільшили свою допомогу в 2025 році: Італія скоротила її на 15% порівняно з 2022–2024 роками, а Іспанія взагалі не здійснила нових військових зобов’язань. Це суттєво послабило сумарну відповідь Європи.

Про дослідження

Ukraine Support Tracker збирає й аналізує дані про військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні від 41 країни з січня 2022 року. До бази входять урядові зобов’язання держав ЄС, країн G7, Австралії, Південної Кореї, Туреччини, Норвегії, Швейцарії, Нової Зеландії, Китаю, Тайваню, Індії та Ісландії.

Дані базуються на офіційних заявах урядів та міжнародних медіа. Оцінка допомоги в натуральній формі здійснюється за ринковими цінами або даними попередніх гуманітарних операцій. База постійно оновлюється та вдосконалюється.