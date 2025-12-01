Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Украина получит €250 млн от Нидерландов для закупки средств ПВО в США

Forbes

1 хв читання

Нидерланды объявили об очередном пакете военной помощи в размере €250 млн для усиления противовоздушной обороны Украины, заявил в соцсети Х министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс 1 декабря.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість 1799 грн.

Подробности

  • Деньги выделят в рамках инициативы Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей поставки американского оружия Украине за средства европейских стран.
  • На них Украина приобретет средства противовоздушной обороны, боеприпасы для F-16.
  • «Украина срочно нуждается в дополнительной военной поддержке для противодействия интенсивным воздушным атакам России… В эти решающие времена Украина может рассчитывать на нашу поддержку!» – написал он.

Контекст

PURL, или «Список приоритетных потребностей Украины», начата 14 июля на встрече генсека НАТО Марка Рютте и президента США Дональда Трампа.

В рамках программы Украина формирует список первоочередных потребностей в вооружении, а партнеры финансируют закупки непосредственно в США.

Формат PURL также существенно ускоряет получение вооружений: вместо длинных процедур заказов поставки производятся из уже имеющихся американских запасов. Это позволяет передавать Украине именно то вооружение, которое необходимо в конкретный момент.

Восемь балтийских и нордических стран выделили дополнительные $500 млн по инициативе PURL, по которой европейские страны и Канада закупают оружие производства США для Украины через механизм НАТО, сообщила пресс-служба Альянса 13 ноября.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні