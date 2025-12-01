Нидерланды объявили об очередном пакете военной помощи в размере €250 млн для усиления противовоздушной обороны Украины, заявил в соцсети Х министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс 1 декабря.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
Подробности
- Деньги выделят в рамках инициативы Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей поставки американского оружия Украине за средства европейских стран.
- На них Украина приобретет средства противовоздушной обороны, боеприпасы для F-16.
- «Украина срочно нуждается в дополнительной военной поддержке для противодействия интенсивным воздушным атакам России… В эти решающие времена Украина может рассчитывать на нашу поддержку!» – написал он.
Контекст
PURL, или «Список приоритетных потребностей Украины», начата 14 июля на встрече генсека НАТО Марка Рютте и президента США Дональда Трампа.
В рамках программы Украина формирует список первоочередных потребностей в вооружении, а партнеры финансируют закупки непосредственно в США.
Формат PURL также существенно ускоряет получение вооружений: вместо длинных процедур заказов поставки производятся из уже имеющихся американских запасов. Это позволяет передавать Украине именно то вооружение, которое необходимо в конкретный момент.
Восемь балтийских и нордических стран выделили дополнительные $500 млн по инициативе PURL, по которой европейские страны и Канада закупают оружие производства США для Украины через механизм НАТО, сообщила пресс-служба Альянса 13 ноября.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.