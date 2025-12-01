Нидерланды объявили об очередном пакете военной помощи в размере €250 млн для усиления противовоздушной обороны Украины, заявил в соцсети Х министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс 1 декабря.

Подробности

Деньги выделят в рамках инициативы Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), предусматривающей поставки американского оружия Украине за средства европейских стран.

На них Украина приобретет средства противовоздушной обороны, боеприпасы для F-16.

«Украина срочно нуждается в дополнительной военной поддержке для противодействия интенсивным воздушным атакам России… В эти решающие времена Украина может рассчитывать на нашу поддержку!» – написал он.

Контекст

PURL, или «Список приоритетных потребностей Украины», начата 14 июля на встрече генсека НАТО Марка Рютте и президента США Дональда Трампа.

В рамках программы Украина формирует список первоочередных потребностей в вооружении, а партнеры финансируют закупки непосредственно в США.

Формат PURL также существенно ускоряет получение вооружений: вместо длинных процедур заказов поставки производятся из уже имеющихся американских запасов. Это позволяет передавать Украине именно то вооружение, которое необходимо в конкретный момент.

Восемь балтийских и нордических стран выделили дополнительные $500 млн по инициативе PURL, по которой европейские страны и Канада закупают оружие производства США для Украины через механизм НАТО, сообщила пресс-служба Альянса 13 ноября.