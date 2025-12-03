В декабре Украина получит $1 млрд военной помощи в рамках PURL – два пакета по $500 млн: один совместно с Германией и Польшей, другой – с Германией и Нидерландами. В обоих пакетах участвует Норвегия, которая стала крупнейшим донором инициативы. Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде во время встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, сообщает норвежское правительство 3 декабря.

Детали

Военные поставки включают средства противовоздушной обороны, боеприпасы и прочее необходимое снаряжение. Поставки координируются НАТО, в частности через NSATU.

«Важно, чтобы Европа и Норвегия продолжали решительную поддержку Украины, как политически, так и экономически, а также военное содействие. Цель – внести вклад в окончание войны на условиях Украины. Норвегия продолжит свою чрезвычайную поддержку Украины в 2026 году», – отметил Эспен Барт Эйде.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль отметил, что его страна тоже стоит на стороне Украины и готова поддерживать ее.

«Правительство Германии очень гордится тем, что вместе с нашими друзьями в Польше и Норвегии мы можем сформировать большой пакет, необходимый для поддержки Украины. $500 млн – это большая сумма, $200 млн из которых вносит Германия, и мы видим себя здесь объединенными в мощном, способном НАТО», – сказал он.

Контекст

В Брюсселе проходит заседание Совета НАТО–Украина на уровне министров иностранных дел. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркивал, что Европа должна взять на себя большую ответственность в поддержке Украины.

Рютте отметил, что поставки оружия из США для Украины продолжаются по плану: с августа поступило $4 млрд (около $1 млрд в месяц), и ожидается еще $1 млрд в декабре, что доведет объем помощи за 2025 год до $5 млрд. Кроме того, Генсек НАТО рассчитывает на дополнительные $12 млрд на следующий год в рамках программы PURL.

Инициатива PURL, или же « Список приоритетных потребностей Украины» , начата 14 июля на встрече генсека НАТО Марка Рютте и президента США Дональда Трампа.

В рамках программы Украина формирует список первоочередных потребностей в вооружении, а партнеры финансируют закупки непосредственно у США.

Формат PURL существенно ускоряет получение вооружений: вместо длительных процедур заказов поставки осуществляются из уже имеющихся американских запасов. Это позволяет передавать Украине именно то вооружение, которое необходимо в конкретный момент.