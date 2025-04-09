ЕС не планирует продолжать «торговый безвиз» с Украиной и вернет довоенные условия – ЕП

Европейский Союз не введет новые торговые преференции для Украины после завершения действия существующего механизма либерализации после 5 июня 2025 года, сообщил «Европейской правде» на условиях анонимности один из европейских чиновников, осведомленный о ходе переговоров.

Ключевые факты

Еврочиновник заявил, что после 5 июня 2025 года – когда завершаются действующие меры «торгового безвиза» (автономные торговые мероприятия, Autonomous Trade Measures, ATM), предоставленные ЕС Украине, – условия торговли вернутся к довоенным .

. В то же время потом ЕС вместе с украинской стороной предложат некоторые благоприятные для Украины изменения.

«Начиная с 6 июня автономные торговые мероприятия – торговые преференции для Украины, введенные ЕС после начала полномасштабной агрессии РФ, закончатся. Условия вернутся к довоенным», – заявил собеседник.

По его словам, закончатся как торговые преференции, так и ограничительные меры, ныне установленные против ряда товарных наименований, таких как мясо курицы, яйца, мед и т.п.

Он добавил, что обсуждается идея оставить торговые преференции для некоторых наименований украинского экспорта в ЕС, таких как сталь.

«Далее Евросоюз продолжит дискуссии о внесении изменений в статью 29 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, чтобы разработать максимально выгодные для обеих сторон условия торговли и поддержать экономику Украины, страдающей от войны», – сказал чиновник.

Контекст

ЕС ввел льготный режим для Украины с 4 июня 2022 года, его продлили в 2023-м. Из-за протестов фермеров Брюссель в 2023 году временно ограничивал поставки из Украины некоторых видов агропродукции. Отдельные страны, включая Польшу, Словакию и Венгрию, объявили об односторонних ограничениях на импорт украинского зерна.

13 мая 2024-го Совет ЕС одобрил продление временных мер либерализации торговли для Украины еще на год, до 5 июня 2025 года. Одновременно решением предусмотрено применение механизма экстренного торможения для особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов в случае, если импорт этих продуктов в 2024-м превысит средние объемы импорта, зафиксированные во второй половине 2021 года и в течение всего 2022 и 2023 годов.

Новая схема свободной торговли, действующая с 6 июня 2024-го, включает автоматический защитный механизм, предназначенный для защиты конкретных внутренних секторов (яйца, птица, сахар, овес, кукуруза, крупа и мед) от увеличения импорта вследствие отмены квот и тарифов.

В 2025 году Украина предостерегла, что истечение срока действия беспошлинной торговли с Европейским Союзом 5 июня может нанести «серьезный ущерб» ее экономике. Потеря доходов от экспорта может оказаться ударом для Украины на фоне неопределенности с военной помощью США.