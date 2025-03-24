Дедлайн близко. Украина предупредила о «серьезных последствиях» из-за возможного прекращения свободной торговли с ЕС

Украина предостерегает, что истечение срока действия беспошлинной торговли с Европейским союзом 5 июня может нанести «серьезный ущерб» ее экономике. Утрата доходов от экспорта может стать ударом для Украины на фоне неопределенности с военной помощью США, пишет FT.
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- В 2024 году «автономные торговые меры» ЕС принесли почти десятую часть от общих доходов Украины от экспорта в $41 млрд, по данным правительства.
- Сейчас некоторые страны – члены ЕС, в частности Польша, Венгрия и Словакия, выступают против продления соглашения, опасаясь негативного влияния дешевых украинских товаров на их рынки.
- «Это был бы очень неправильный сигнал, если бы мы не достигли соглашения с ЕС», – заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью FT.
- Ситуация усугубляется политическими факторами. Польша, которая вскоре возглавит ЕС на полгода, сталкивается с внутренним давлением из-за приближающихся президентских выборов в мае и протестов фермеров, жалующихся на дешевый украинский импорт.
- Переговоры о расширении взаимного доступа к рынкам между Брюсселем и Киевом зашли в тупик, а времени до дедлайна мало. Нужны длительные переговоры, которые будут «непростыми», сказал изданию неназванный чиновник ЕС.
- Потеря торговых доходов может оказаться ударом для Украины, особенно на фоне неопределенности с военной помощью США, что заставит страну искать дополнительные бюджетные ресурсы. «Без поддержки США мы окажемся в драматической ситуации», – подытожил Марченко.
- В то же время Еврокомиссия обещает «в ближайшее время» представить предложения по дальнейшей либерализации тарифов.
- «Послание очень простое: наши производители нуждаются в предсказуемости по экспорту, ЕС не может начать переговоры за неделю до истечения срока действия действующего регулирования», – сказал неназванный украинский чиновник.
Контекст
Украина зависит от экспорта, чтобы заработать жизненно важную иностранную валюту для финансирования противостояния в войне с РФ.
Брюссель впервые временно отменил импортные пошлины, квоты и меры по торговой защите для украинской продукции с 4 июня 2022 года.
Срок действия этих мер продлили 6 июня 2023 года и 6 июня 2024 года. В настоящее время они остаются в силе до 5 июня 2025 года.
Ранее Польша вместе с другими соседями Украины ввела односторонние запреты на ввоз украинской агропродукции, нарушив общую торговую политику ЕС.
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