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Европейские оборонные компании Rheinmetall и Leonardo создают СП для производства танков и БМП

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Колесная БМП Boxer производства Rheinmetall /Getty Images

Колесная БМП Boxer производства Rheinmetall Фото Getty Images

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и итальянская Leonardo на фоне высокого спроса на военное оборудование в Европе создают совместное предприятие по производству военной техники, пишет Wall Street Journal. Потенциальные заказы компании оцениваются в €50 млрд.

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Подробности

  • Rheinmetall и Leonardo будут иметь равные доли в новой компании, получившей название Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV).
  • Со временем LRMV выйдет на годовой доход в €2-4 млрд, отметил главный исполнительный директор Rheinmetall Армин Паппергер на пресс-конференции в Риме.
  • Первые контракты на производство танков и БМП LRMV, как ожидается, получит от правительства Италии. Сумма контрактов в следующие 10 лет составит около €23 млрд.

Контекст

В начале 2023 года Rheinmetall сообщил, что рассчитывает запустить в Украине завод боевых танков стоимостью свыше $200 млн, который сможет производить около 400 танков в год. В целом, Rheinmetall планировал создать в Украине как минимум четыре вооруженных завода по производству снарядов, военной техники, пороха и средств ПВО.

В июне этого года Rheinmetall и правительство Украины подписали соглашение о расширении стратегического сотрудничества. Несколькими днями ранее в Украине открыли бронетанковый завод, которым руководит совместное предприятие Rheinmetall и «Украинская оборонная промышленность». Первая боевая машина пехоты Lynx от Rheinmetall должна быть передана украинским вооруженным силам до конца этого года, а локальное производство должно начаться как можно быстрее.

В июле Rheinmetall сообщил, что получил заказ от украинского правительства на строительство завода по производству боеприпасов в Украине, о котором было объявлено в феврале 2024 года, и это знаменует собой отправную точку для реализации проекта.

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