Європейські оборонні компанії Rheinmetall та Leonardo створюють СП для виробництва танків і БМП

Німецький оборонний концерн Rheinmetall та італійська Leonardo на тлі високого попиту на військове обладнання в Європі створюють спільне підприємство для виробництва військової техніки, пише Wall Street Journal . Потенційні замовлення компанії оцінюють у €50 млрд.

Деталі

Rheinmetall і Leonardo матимуть рівні частки в новій компанії, яка отримала назву Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV).

З часом LRMV вийде на річний дохід у €2-4 млрд, зазначив головний виконавчий директор Rheinmetall Армін Паппергер на пресконференції в Римі.

Перші контракти на виробництво танків і БМП LRMV, як очікується, отримає від уряду Італії. Сума контрактів у наступні 10 років становитиме близько €23 млрд.

Контекст

На початку 2023 року Rheinmetall повідомив, що розраховує запустити в Україні завод бойових танків вартістю понад $200 млн, який зможе виробляти близько 400 танків на рік. Загалом Rheinmetall планував створити в Україні як мінімум чотири збройні заводи з виробництва снарядів, військової техніки, пороху та засобів ППО.

У червні цього року Rheinmetall та уряд України підписали угоду про розширення стратегічної співпраці. Декількома днями раніше в Україні відкрили бронетанковий завод, яким керує спільне підприємство Rheinmetall і «Українська оборонна промисловість». Перша бойова машина піхоти Lynx від Rheinmetall має бути передана українським збройним силам до кінця цього року, а локальне виробництво має розпочатися якнайшвидше.

У липні Rheinmetall повідомив, що отримав замовлення від українського уряду на будівництво заводу з виробництва боєприпасів в Україні, про яке було оголошено у лютому 2024 року, і це знаменує собою відправну точку для реалізації проєкту.