Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Трамп отсрочил торговую войну с ЕС: как отреагировали европейские рынки

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Европейские фондовые рынки открылись ростом в понедельник, 26 мая, после того как президент США Дональд Трамп объявил об отсрочке введения 50% пошлин на товары ЕС до 9 июля. Решение, принятое после разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, дало инвесторам надежду на продолжение торговых переговоров, хотя напряжение между США и ЕС сохраняется, пишет CNBC.

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Подробности

  • Общеевропейский индекс Stoxx 600 в понедельник вырос на 1%, причем все секторы показали положительную динамику. Французский индекс CAC 40 прибавил 1,3%, а немецкий DAX поднялся на 1,8% в начале торгов.
  • Особенно заметное восстановление продемонстрировал автомобильный сектор, который в пятницу потерял 3% из-за угроз Трампа относительно пошлин. В понедельник акции европейских автопроизводителей выросли на 1,7%.
  • Эта отрасль особенно уязвима для торговых ограничений, ведь транспортные средства и оборудование являются главными статьями экспорта ЕС в США. Среди лидеров роста – немецкие компании: BMW (+1,4%), Mercedes-Benz (+1,5%) и Volkswagen (+1,5%).
  • Накануне после разговора с Урсулой фон дер Ляйен Трамп согласился отложить пошлины до 9 июля, чтобы дать время на переговоры. Фон дер Ляйен в сообщении на платформе X отметила, что ЕС готов «быстро и решительно» продвигать переговоры.
  • Это заявление частично успокоило инвесторов, хотя неопределенность по поводу будущего торговых отношений остается.

Контекст

В пятницу Трамп объявил о намерении ввести 50% пошлины на товары ЕС с 1 июня, обвинив Брюссель в «сложных торговых отношениях». По его словам, переговоры с ЕС «никуда не ведут». Это вызвало падение американских рынков: в пятницу фьючерсы на S&P 500 снизились на 1,1%, а на Nasdaq 100 – на 1,3%. Кроме того, Трамп угрожал 25% пошлинами на продукцию Apple, если компания не перенесет производство iPhone в США.

Ранее в этом месяце ЕС предложил новое торговое соглашение, предусматривавшее постепенное снижение пошлин до нуля на несельскохозяйственные товары, сотрудничество в энергетике и цифровых технологиях. Однако США выразили недовольство предложением, а министр торговли Говард Латник назвал переговоры практически невозможными. ЕС, со своей стороны, заявил о подготовке контрмер, в том числе дополнительных пошлин на американский экспорт стоимостью $107 млрд, если переговоры провалятся.

Автомобильная промышленность ЕС, особенно немецкая, является одной из самых уязвимых к американским пошлинам. В 2024 году экспорт транспортных средств и запчастей из ЕС в США составил значительную часть общего объема торговли. Новые пошлины могут повысить цены для американских потребителей и снизить конкурентоспособность европейских компаний.

Долгосрочно новая торговая война может ослабить экономики США и ЕС, которые вместе составляют почти 40% мирового ВВП, и отдать предпочтение другим глобальным игрокам, таким как Китай.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні