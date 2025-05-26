Европейские фондовые рынки открылись ростом в понедельник, 26 мая, после того как президент США Дональд Трамп объявил об отсрочке введения 50% пошлин на товары ЕС до 9 июля. Решение, принятое после разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, дало инвесторам надежду на продолжение торговых переговоров, хотя напряжение между США и ЕС сохраняется, пишет CNBC .

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Общеевропейский индекс Stoxx 600 в понедельник вырос на 1%, причем все секторы показали положительную динамику. Французский индекс CAC 40 прибавил 1,3%, а немецкий DAX поднялся на 1,8% в начале торгов.

Особенно заметное восстановление продемонстрировал автомобильный сектор, который в пятницу потерял 3% из-за угроз Трампа относительно пошлин. В понедельник акции европейских автопроизводителей выросли на 1,7%.

Эта отрасль особенно уязвима для торговых ограничений, ведь транспортные средства и оборудование являются главными статьями экспорта ЕС в США. Среди лидеров роста – немецкие компании: BMW (+1,4%), Mercedes-Benz (+1,5%) и Volkswagen (+1,5%).

Накануне после разговора с Урсулой фон дер Ляйен Трамп согласился отложить пошлины до 9 июля, чтобы дать время на переговоры. Фон дер Ляйен в сообщении на платформе X отметила, что ЕС готов «быстро и решительно» продвигать переговоры.

Это заявление частично успокоило инвесторов, хотя неопределенность по поводу будущего торговых отношений остается.

Контекст

В пятницу Трамп объявил о намерении ввести 50% пошлины на товары ЕС с 1 июня, обвинив Брюссель в «сложных торговых отношениях». По его словам, переговоры с ЕС «никуда не ведут». Это вызвало падение американских рынков: в пятницу фьючерсы на S&P 500 снизились на 1,1%, а на Nasdaq 100 – на 1,3%. Кроме того, Трамп угрожал 25% пошлинами на продукцию Apple, если компания не перенесет производство iPhone в США.

Ранее в этом месяце ЕС предложил новое торговое соглашение, предусматривавшее постепенное снижение пошлин до нуля на несельскохозяйственные товары, сотрудничество в энергетике и цифровых технологиях. Однако США выразили недовольство предложением, а министр торговли Говард Латник назвал переговоры практически невозможными. ЕС, со своей стороны, заявил о подготовке контрмер, в том числе дополнительных пошлин на американский экспорт стоимостью $107 млрд, если переговоры провалятся.

Автомобильная промышленность ЕС, особенно немецкая, является одной из самых уязвимых к американским пошлинам. В 2024 году экспорт транспортных средств и запчастей из ЕС в США составил значительную часть общего объема торговли. Новые пошлины могут повысить цены для американских потребителей и снизить конкурентоспособность европейских компаний.

Долгосрочно новая торговая война может ослабить экономики США и ЕС, которые вместе составляют почти 40% мирового ВВП, и отдать предпочтение другим глобальным игрокам, таким как Китай.