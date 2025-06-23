Попри економічні виклики, європейські фондові ринки в першій половині 2025-го вперше за багато років випередили американські за динамікою зростання. Про це пише Spiegel 23 червня.

Деталі

Раніше основні інвестиційні потоки спрямовувалися до США, але, як зазначив головний інвестиційний директор DWS Вінченцо Ведда, «нині ситуація змінилася».

За даними міжнародних інвестиційних компаній, від початку 2025 року інвестори активно виводять кошти з американських ринків, перенаправляючи їх до Європи.

Головною причиною цього називають непередбачувану політику президента США Дональда Трампа, зокрема його заяви про введення мит і торговельні конфлікти.

Через схильність Трампа спершу робити гучні заяви, а потім їх скасовувати у фінансових колах його прозвали TACO – скорочення від Trump Always Chickens Out (Трамп завжди відступає).

Така непослідовність президента США створює невизначеність, якої уникають фінансові ринки.

Натомість, за словами аналітиків, довіра інвесторів до європейських ринків зростає.

У першій половині 2025 року індекси в Німеччині, Іспанії та Італії зросли більш ніж на 10%, а німецький DAX додав близько 16%. Водночас американські фондові індекси показали зростання менш ніж на 2%.

Аналітики прогнозують, що тенденція до зменшення частки США в інвестиційних портфелях і зростання інтересу до Європи, ймовірно, продовжиться у другій половині 2025 року.

Контекст

Торговельна політика продовжує впливати на ринкову волатильність. Попри оптимізм інвесторів щодо будь-яких ознак зменшення напруги, мало хто вірить у повне розв’язання торговельних конфліктів.

23 травня президент США Дональд Трамп оголосив про введення 50% мит на товари з ЄС із 1 червня, заявивши про тупик у переговорах. Проте вже 26 травня, після розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, він погодився відкласти мита й продовжити переговори до 9 липня.

Фон дер Ляєн у дописі на платформі X підкреслила готовність ЄС «швидко й рішуче» вести переговори. Ця заява частково заспокоїла ринки, спричинивши їх зростання.

18 червня Федеральна резервна система США залишила ключову процентну ставку на рівні 4,25–4,5%, попри чергову критику Трампа на адресу глави ФРС Джерома Пауелла. У заяві ФРС зазначається, що зниження ставки все ще можливе у 2025 році. Водночас Пауелл застеріг, що нові імпортні мита, які планує адміністрація Трампа, можуть значно прискорити інфляцію.