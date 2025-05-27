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Акции европейских оборонных компаний растут на ожиданиях ужесточения Трампом санкций против РФ

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

2 хв читання

Европейские акции во вторник продолжили рост, возглавляемые оборонными компаниями после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил новыми санкциями против России, а отмена пошлин на регион продолжила улучшать настроение инвесторов. Об этом пишет Reuters 27 мая.

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Подробности

  • Общеевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,5%. Накануне индекс закрылся с ростом на 1% после того, как Трамп продлил срок действия пошлин для Европейского союза с 1 июня по 9 июля, чтобы дать время на переговоры между Вашингтоном и блоком из 27 стран.
  • «Результаты за последние три дня свидетельствуют, что рынки больше не считают угрозы Трампа по поводу пошлин серьезными», – отметила Даниэла Хаторн, старший рыночный аналитик Capital.com.
  • Однако эти объявления все еще влияют на настроения, и это значит, что рынки будут оставаться осторожными в будущем, говорят аналитики.
  • Последние колебания пошлин для ЕС подчеркивают непредсказуемость торговой политики Трампа, которая подрывает доверие инвесторов к экономике США и оказывает давление на американский доллар.
  • Этот феномен вместе с ростом финансовых вызовов США побуждает инвесторов отходить от американских активов в поисках других безопасных гаваней на международном уровне.
  • Во вторник европейский оборонный индекс вырос на 1,4% после заявления Трампа о рекомендации новых санкций против Москвы.
  • «Оборонные акции стали новыми ценными активами, поскольку инвесторы теперь считают их надежным убежищем», – добавила Хаторн.
  • Финансовые услуги выросли на 1,1%, а промышленные компании прибавили 0,95%, поддерживая основной индекс.
  • В Германии индекс DAX 40 достиг рекордного уровня и вырос на 0,4%. Последний опрос показал, что потребительские настроения улучшатся в июне, хотя осторожные расходы домохозяйств могут ограничить устойчивое восстановление крупнейшей экономики Европы.
  • Британский индекс FTSE 100 подскочил на 1% по возвращении инвесторов после выходного в понедельник.
  • Французский индекс CAC 40 вырос на 0,1% после того, как предварительные данные показали, что инфляция в мае снизилась до самого низкого уровня с декабря 2020 года.

Контекст

В ночь на понедельник Россия нанесла самый масштабный удар по Украине за все время войны, использовав более 350 дронов и девять крылатых ракет. Комментируя эти атаки, Дональд Трамп назвал Путина «сумасшедшим» и пообещал ввести более жесткие ограничения. На вопрос о возможности новых санкций против РФ он ответил: «Безусловно, он (Путин) убивает много людей».

В тот же день канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США, Германия, Франция и Великобритания отменили ограничения на использование Украиной западного оружия для ударов по территории России.

Однако Трамп отказался от ужесточения санкций против России после того, как Путин отклонил предложение о прекращении огня. Сенатор Линдси Грэм, близкий к Трампу, активно поддерживает новые санкции. Неожиданно он прибыл в Стамбул перед российско-украинскими переговорами. Какие реальные угрозы стоят перед Путиным, узнайте в материале Forbes Ukraine.

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