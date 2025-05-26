Президент США Дональд Трамп погодився відтермінувати введення 50-відсоткових мит на товари з ЄС і продовжити торговельні переговори до 9 липня після розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у неділю. Про це пише Financial Times .

Деталі

Трамп розповів журналістам про розмову: «Вона запропонувала перейти до серйозних переговорів. Ми гарно поспілкувалися. Вона сказала, що ми скоро зустрінемося, щоб знайти рішення».

У Truth Social Трамп зазначив, що вважає привілеєм продовження терміну переговорів.

Фон дер Ляєн наголосила, що ЄС готовий «швидко і рішуче» вести переговори зі США, але закликала Трампа повернутися до початкового 90-денного періоду для дискусій.

Контекст

На початку квітня 2025 року президент США Дональд Трамп запровадив мита на товари з понад 180 країн, окрім Росії, КНДР, Куби та Білорусі. Для України – 10%.

Минулого тижня ЄС запропонував угоду: скасування мит на несільськогосподарські товари, співпраця в енергетиці, ШІ та цифровій інфраструктурі з урахуванням стандартів США.

Міністр торгівлі США Говард Латнік назвав переговори з ЄС «складними», зазначивши, що Німеччина готова, але обмежена правилами ЄС.

ЄС готує мита на американський експорт (€95 млрд) у відповідь на можливі 25% мита США на автомобілі. Раніше ЄС відтермінував контрмита на сталь і алюміній, а Трамп знизив мита на товари ЄС з 20% до 10% на 90 днів.

Країни намагаються домовитися з Трампом, але його політика «Америка перш за все» загрожує торговельною кризою.

23 травня Трамп анонсував 50% мита на товари ЄС з 1 червня, заявивши, що переговори зайшли в глухий кут. Мита не стосуватимуться товарів, виготовлених у США.