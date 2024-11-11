Европейские производители продолжают покупать дешевые полуфабрикаты в РФ – «Метинвест»

Часть санкций, введенных западными странами против российских производителей металлопродукции, не действует: ЕС до сих пор позволяет местным производителям покупать дешевые российские слябы. Еще одна проблема – механизм европейской экологической пошлины, которая ставит украинских металлургов в неравные условия с европейскими. Об этом заявил руководитель офиса гендиректора «Метинвеста» Александр Водовиз на КМЭФ.
Группа «Метинвест» – самый крупный украинский производитель и экспортер металлургической продукции. В этом году группа уплатила налогов более чем на 15 млрд грн.
Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?
Дізнайтеся вже 22 листопада на Forbes Tech 2024. Купуйте квиток за посиланням!
Подробности
- В поставке слябов в ЕС Россия продолжает занимать сильную позицию. «К примеру, итальянские производители стальной продукции покупают дешевый полуфабрикат у РФ. А мы не можем покупать эти дешевые слябы и проигрываем им в конкуренции», – отметил Водовиз.
- Еще одним препятствием для украинской металлургии станет механизм европейской экологической пошлины СВАМ. Это требует существенных инвестиций в модернизацию производства, заявил представитель «Метинвеста».
- Он отметил, что переговоры о введении CBAM не должны основываться на каких-либо преференциях для украинских компаний. «Дайте нам конкурентный рынок, и мы найдем свою нишу. Мы знаем, как конкурировать, и уверены в себе. Но сейчас мы не в конкурентной позиции», – сказал Водовиз.
- Он привел пример US Steel Košice в Словакии, которой выделяют €600 млн грантов для экологической модернизации. «Тогда предприятие будет отвечать и CBAM, и ETS. А у нас ничего нет. Вся эта экологическая история некоммерческая и неприбыльная, здесь, во всяком случае, нужны гранты», – сказал топменеджер.
- По его мнению, следует предоставить украинским компаниям равные условия с европейскими. «Тогда мы готовы конкурировать. Но если нам предъявляют такие же требования по экологии, которые выдвигают европейцам, мы проигрываем эту конкуренцию и не сможем зайти в этот рынок», – объяснил Водовиз.
Контекст
В Европе группа «Метинвест» владеет несколькими активами. В частности, в Болгарии находится завод Promet Steel мощностью 500 000 т металлопроката в год, в Италии – Metinvest Trametal и Ferriera Valsider суммарной мощностью 1,2 млн т в год. Spartan UK, который может производить 200 000 т проката в год.
Механизм коррекции углеродного следа на границе (CARbon Border Adjustment Mechanism, СВАМ) – европейский инструмент, который должен стимулировать сокращение выбросов парниковых газов и создать равные условия конкуренции для европейских производителей.
Компании, импортирующие продукцию с высоким содержанием углерода, придется платить дополнительный налог, эквивалентный стоимости выбросов углекислого газа, связанным с производством этой продукции в стране происхождения.
Этот механизм побуждает производителей за пределами ЕС внедрять более экологичные технологии, чтобы уменьшить свои выбросы и избежать дополнительных платежей.
Цель СВАМ – помочь защитить европейских производителей стали от недобросовестной конкуренции со стороны компаний из стран, где экологические стандарты менее строгие.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.