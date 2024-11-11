Европейские производители продолжают покупать дешевые полуфабрикаты в РФ – «Метинвест»

Группа «Метинвест» – самый крупный украинский производитель и экспортер металлургической продукции. В этом году группа уплатила налогов более чем на 15 млрд грн.

Часть санкций, введенных западными странами против российских производителей металлопродукции, не действует: ЕС до сих пор позволяет местным производителям покупать дешевые российские слябы. Еще одна проблема – механизм европейской экологической пошлины, которая ставит украинских металлургов в неравные условия с европейскими. Об этом заявил руководитель офиса гендиректора «Метинвеста» Александр Водовиз на КМЭФ.

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В поставке слябов в ЕС Россия продолжает занимать сильную позицию. «К примеру, итальянские производители стальной продукции покупают дешевый полуфабрикат у РФ. А мы не можем покупать эти дешевые слябы и проигрываем им в конкуренции», – отметил Водовиз.

Еще одним препятствием для украинской металлургии станет механизм европейской экологической пошлины СВАМ. Это требует существенных инвестиций в модернизацию производства, заявил представитель «Метинвеста».

Он отметил, что переговоры о введении CBAM не должны основываться на каких-либо преференциях для украинских компаний. «Дайте нам конкурентный рынок, и мы найдем свою нишу. Мы знаем, как конкурировать, и уверены в себе. Но сейчас мы не в конкурентной позиции», – сказал Водовиз.

Он привел пример US Steel Košice в Словакии, которой выделяют €600 млн грантов для экологической модернизации. «Тогда предприятие будет отвечать и CBAM, и ETS. А у нас ничего нет. Вся эта экологическая история некоммерческая и неприбыльная, здесь, во всяком случае, нужны гранты», – сказал топменеджер.

По его мнению, следует предоставить украинским компаниям равные условия с европейскими. «Тогда мы готовы конкурировать. Но если нам предъявляют такие же требования по экологии, которые выдвигают европейцам, мы проигрываем эту конкуренцию и не сможем зайти в этот рынок», – объяснил Водовиз.

Контекст

В Европе группа «Метинвест» владеет несколькими активами. В частности, в Болгарии находится завод Promet Steel мощностью 500 000 т металлопроката в год, в Италии – Metinvest Trametal и Ferriera Valsider суммарной мощностью 1,2 млн т в год. Spartan UK, который может производить 200 000 т проката в год.

Механизм коррекции углеродного следа на границе (CARbon Border Adjustment Mechanism, СВАМ) – европейский инструмент, который должен стимулировать сокращение выбросов парниковых газов и создать равные условия конкуренции для европейских производителей.

Компании, импортирующие продукцию с высоким содержанием углерода, придется платить дополнительный налог, эквивалентный стоимости выбросов углекислого газа, связанным с производством этой продукции в стране происхождения.

Этот механизм побуждает производителей за пределами ЕС внедрять более экологичные технологии, чтобы уменьшить свои выбросы и избежать дополнительных платежей.

Цель СВАМ – помочь защитить европейских производителей стали от недобросовестной конкуренции со стороны компаний из стран, где экологические стандарты менее строгие.