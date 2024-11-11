Європейські виробники продовжують купувати дешеві напівфабрикати в РФ – «Метінвест»

Група «Метінвест» – найбільший український виробник та експортер металургійної продукції. Цьогоріч група сплатила податків на понад 15 млрд грн.

Частина санкцій, запроваджених західними країнами проти російських виробників металопродукції, не діє: ЄС досі дозволяє місцевим виробникам купувати дешеві російські сляби. Ще одна проблема – механізм європейського екологічного мита, що ставить українських металургів у нерівні умови з європейськими. Про це заявив керівник офісу гендиректора «Метінвесту» Олександр Водовіз на КМЕФ.

Деталі

У постачанні слябів до ЄС Росія й надалі займає сильну позицію. «Наприклад, італійські виробники сталевої продукції купують дешевий напівфабрикат у РФ. А ми не можемо купувати ці дешеві сляби й програємо їм у конкуренції», – зазначив Водовіз.

Ще однією перешкодою для української металургії стане механізм європейського екологічного мита СВАМ. Це потребує суттєвих інвестицій у модернізацію виробництва, заявив представник «Метінвесту».

Він зазначив, що перемовини щодо запровадження CBAM не мають ґрунтуватися на якихось преференціях для українських компаній. «Дайте нам конкурентний ринок, і ми знайдемо свою нішу. Ми знаємо, як конкурувати, й упевнені в собі. Але зараз ми не в конкурентній позиції», – сказав Водовіз.

Він навів приклад U.S. Steel Košice в Словаччині, якій виділяють €600 млн грантів для екологічної модернізації. «Тоді підприємство відповідатиме й CBAM, і ETS. А ми нічого не маємо. Уся ця екологічна історія некомерційна й неприбуткова, тут у будь-якому разі потрібні гранти», – сказав топменеджер.

На його думку, слід надати українським компаніям однакові умови з європейськими. «Тоді ми готові конкурувати. Але якщо нам висунуть такі вимоги щодо екології, які висувають європейцям, ми програємо цю конкуренцію й не зможемо зайти в цей ринок», – пояснив Водовіз.

Контекст

В Європі група «Метінвест» володіє кількома активами. Зокрема, у Болгарії знаходиться завод Promet Steel потужністю 500 000 т металопрокату на рік, в Італії – Metinvest Trametal та Ferriera Valsider сумарною потужністю 1,2 млн т на рік. У Великій Британії групі належить завод Spartan UK, який може випускати 200 000 т прокату на рік.

Механізм коригування вуглецевого сліду на кордоні (Carbon Border Adjustment Mechanism, СВАМ) – європейський інструмент, який має стимулювати скорочення викидів парникових газів та створити рівні умови конкуренції для європейських виробників.

Компанії, які імпортують продукцію з високим вмістом вуглецю, доведеться платити додатковий податок, еквівалентний вартості викидів вуглекислого газу, повʼязаних із виробництвом цієї продукції в країні походження.

Цей механізм спонукає виробників за межами ЄС впроваджувати більш екологічні технології, щоб зменшити свої викиди та уникнути додаткових платежів.

Мета СВАМ – допомогти захистити європейських виробників сталі від недобросовісної конкуренції з боку компаній із країн, де екологічні стандарти є менш суворими.