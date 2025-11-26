Креативная группа Fedoriv Group вместе с командой Буковеля работают над созданием Bukovel Design Store – магазина с сувенирной линейкой от местных творческих деятелей. Первую точку открывают как эксперимент в декабре, рассказал основатель Fedoriv Group Андрей Федоров.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
Подробности
- Цель проекта – поддержать локальную культуру, говорит руководитель Офиса устойчивого развития курорта Bukovel Богдан Красавцев. Магазин создается как площадка для крафтовых производителей, мастеров и дизайнеров из Карпатского региона.
- «Мы договорились с клиентом провести эксперимент на 1–2 года, в рамках которого запустим Bukovel Design Store и будем проверять гипотезы, которые появятся во время работы», – говорит Федоров. Среди них – есть ли спрос на изделия аутентичных карпатских мастеров и хотят ли люди покупать горный мерч.
- Товары будут рассчитаны на разные категории посетителей курорта в ценовом диапазоне: от нескольких до сотни долларов, включая одежду, лыжные вещи, функциональные аксессуары.
- Площадь первого магазина – 42 кв. м. Если формат покажет результат, бизнес будет расширен внутри курорта, говорит Федоров. В открытие инвестировали около $200 000.
- Bukovel Design Store должен передать культуру региона на языке предметов, говорит основательница ритейл-ателье Dzyuba Юлия Дзюба. Ее компания разрабатывает дизайн-проекты для магазинов. «Люди хотят привозить домой не магнитик, а аутентичную вещь – авторскую работу, несущую историю местности. Такой формат обладает потенциалом для других курортов», – добавляет она.
- Новый магазин – часть стратегического плана обновления курорта, согласованного летом 2025 года. «Наша задача – долгосрочное видение развития курорта», – говорит Федоров. План, над которым сотрудничали с архитекторами, этнографами, культурологами и урбанистами, рассчитан на пять и более лет. Он предполагает более 100 проектов. Самый большой из них – перестройка центра курорта, добавляет Федоров.
- Стартом станет обновление центральной площади – работы начнутся весной 2026 года.
- «Design Store – не единственный проект, который мы можем сделать вместе с Буковелем, – говорит Федоров. – Будем ориентироваться на результаты».
Контекст
Андрей Федоров, 46, руководит креативно-инвестиционной группой Fedoriv, в состав которой входят маркетинговое агентство Fedoriv Agency, венчурный фонд Vesna Capital, коворкинг Kooperativ, специализированные агентства HyperNormal и Volta Buro, YouTube-канал Fedoriv Vlog, учебный курс Brandfather для предпринимателей.
В этом году группа выйдет на выручку более $10 млн. В будущем Федоров хочет оставить в команде агентства 30–50 человек и сосредоточиться на стартапах и инвестиционном портфеле, который будет приносить пассивный доход.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.