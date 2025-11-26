Креативная группа Fedoriv Group вместе с командой Буковеля работают над созданием Bukovel Design Store – магазина с сувенирной линейкой от местных творческих деятелей. Первую точку открывают как эксперимент в декабре, рассказал основатель Fedoriv Group Андрей Федоров.

Подробности

Цель проекта – поддержать локальную культуру, говорит руководитель Офиса устойчивого развития курорта Bukovel Богдан Красавцев. Магазин создается как площадка для крафтовых производителей, мастеров и дизайнеров из Карпатского региона.

«Мы договорились с клиентом провести эксперимент на 1–2 года, в рамках которого запустим Bukovel Design Store и будем проверять гипотезы, которые появятся во время работы», – говорит Федоров. Среди них – есть ли спрос на изделия аутентичных карпатских мастеров и хотят ли люди покупать горный мерч.

Товары будут рассчитаны на разные категории посетителей курорта в ценовом диапазоне: от нескольких до сотни долларов, включая одежду, лыжные вещи, функциональные аксессуары.

Площадь первого магазина – 42 кв. м. Если формат покажет результат, бизнес будет расширен внутри курорта, говорит Федоров. В открытие инвестировали около $200 000.

Bukovel Design Store должен передать культуру региона на языке предметов, говорит основательница ритейл-ателье Dzyuba Юлия Дзюба. Ее компания разрабатывает дизайн-проекты для магазинов. «Люди хотят привозить домой не магнитик, а аутентичную вещь – авторскую работу, несущую историю местности. Такой формат обладает потенциалом для других курортов», – добавляет она.

Новый магазин – часть стратегического плана обновления курорта, согласованного летом 2025 года. «Наша задача – долгосрочное видение развития курорта», – говорит Федоров. План, над которым сотрудничали с архитекторами, этнографами, культурологами и урбанистами, рассчитан на пять и более лет. Он предполагает более 100 проектов. Самый большой из них – перестройка центра курорта, добавляет Федоров.

Стартом станет обновление центральной площади – работы начнутся весной 2026 года.

«Design Store – не единственный проект, который мы можем сделать вместе с Буковелем, – говорит Федоров. – Будем ориентироваться на результаты».

Контекст

Андрей Федоров, 46, руководит креативно-инвестиционной группой Fedoriv, ​​в состав которой входят маркетинговое агентство Fedoriv Agency, венчурный фонд Vesna Capital, коворкинг Kooperativ, специализированные агентства HyperNormal и Volta Buro, YouTube-канал Fedoriv Vlog, учебный курс Brandfather для предпринимателей.

В этом году группа выйдет на выручку более $10 млн. В будущем Федоров хочет оставить в команде агентства 30–50 человек и сосредоточиться на стартапах и инвестиционном портфеле, который будет приносить пассивный доход.