Креативна група Fedoriv Group разом із командою курорту Буковель працюють над створенням Bukovel Design Store – магазином із сувенірною лінійкою від місцевих митців. Першу точку відкривають як експеримент у грудні, розповів засновник Fedoriv Group Андрій Федорів.

Деталі

Мета проєкту – підтримати локальну культуру, каже керівник Офісу сталого розвитку курорту Bukovel Богдан Красавцев. Магазин створюють як майданчик для крафтових виробників, художників і дизайнерів із Карпатського регіону.

«Ми домовилися з клієнтом провести експеримент на один-два роки, в межах якого запустимо Bukovel Design Store і перевірятимемо гіпотези, які зʼявляться під час роботи», – каже Федорів. Серед них – чи є попит на вироби автентичних карпатських майстрів і чи хочуть люди купувати гірський мерч.

Товари будуть розраховані на різні категорії відвідувачів курорту у ціновому діапазоні від кількох до сотні доларів, зокрема одяг, лижні речі, функціональні аксесуари.

Площа першого магазину – 42 кв. м. Якщо формат покаже результат – розширимо бізнес всередині курорту, каже Федорів. У відкриття інвестували приблизно $200 000.

Bukovel Design Store має передати культуру регіону мовою предметів, каже засновниця ритейл-ательє Dzyuba Юлія Дзюба. Її компанія розробляє дизайн-проєкти для магазинів. «Люди хочуть привозити додому не магнітик, а автентичну річ – авторську роботу, що несе історію місця. Такий формат має потенціал для інших курортів», – додає вона.

Новий магазин – частина стратегічного плану оновлення курорту, погодженого влітку 2025-го. «Наша задача – довгострокове бачення розвитку курорту», – каже Федорів. План, над яким співпрацювали з архітекторами, етнографами, культурологами й урбаністами, розрахований на п’ять і більше років. Він передбачає понад 100 проєктів. Найбільший з– перебудова центру курорта, додає Федорів.

Стартом стане оновлення центральної площі – роботи розпочнуться навесні 2026-го.

«Design Store – не єдиний проєкт, який можемо зробити разом із Буковелем, – каже Федорів. – Будемо орієнтуватися на результати».

Контекст

Андрій Федорів, 46, керує креативно-інвестиційною групою Fedoriv, до складу якої входять маркетингова агенція Fedoriv Agency, венчурний фонд Vesna Capital, коворкінг Kooperativ, спеціалізовані агенції HyperNormal та Volta Buro, YouTube-канал Fedoriv Vlog, навчальний курс Brandfather для підприємців.

Цьогоріч група вийде на виторг понад $10 млн. У майбутньому Федорів хоче залишити у команді агенції 30-50 людей й зосередитися на стартапах та інвестиційному портфелі, який приноситиме пасивний дохід.