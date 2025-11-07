Forbes Digital підписка
«Буковель» за 19 млн грн. ПриватБанк проведет конкурс по аренде своей части курорта и пятизвездочной гостиницы Radisson. Стоит ли ждать сюрпризов?

Менее чем через две недели – 20 ноября – состоятся три онлайн-аукциона на право аренды части горнолыжного комплекса «Буковель» в Ивано-Франковской области. Следующим шагом может стать продажа имущества

Государственный ПриватБанк 5 ноября выставил на «Прозорро.Продажі» права аренды части имущества горнолыжного курорта Буковель.

В собственности банка – часть земельных участков и подъемников, здания гостиниц Radisson и «Гуртожиток» с земельными участками, отдельные объекты коммерческой недвижимости, полученные от прошлых владельцев на основании договоров ипотеки в 2016 году, сообщили в пресс-службе банка. С 2017 года он сдает имущество в аренду, которое используется для функционирования курорта Буковель и гостиницы Radisson.

