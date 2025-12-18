В случае утверждения репарационного кредита на основе российских активов Украина обязана будет выполнять определенные условия для получения финансирования, в частности речь идет о борьбе с коррупцией. Об этом Forbes Ukraine сообщил собеседник, знакомый с деталями.

Детали

«После всех этих коррупционных скандалов возросла потребность в жестких условиях, – сказал собеседник во время встречи в Брюсселе. – Поэтому в любом случае будут определенные условия».

По его словам, это подчеркивали чиновники государств – членов ЕС.

«Вопрос в том, насколько условия будут более жесткими по борьбе с коррупцией, учитывая последние события в Украине», – отметил он.

Контекст

Еврокомиссия в 2025 году предложила предоставить Украине репарационный кредит на €140 млрд под залог замороженных российских активов. По плану, Украина вернет средства после завершения войны, когда Россия возместит нанесенный ущерб.

Бельгия, которая является ключевым держателем замороженных росактивов в Euroclear, выступила против инициативы из-за опасений репутационных и финансовых рисков для страны. Брюссель потребовал предоставления защиты от потенциальных последствий в виде национальных гарантий от остальных стран.

Франция и ряд других государств не соглашаются на предоставление национальных гарантий, а ЕЦБ отказался обеспечивать Euroclear экстренной ликвидностью.

Еще шесть стран – членов ЕС (Италия, Болгария, Чехия, Словакия, Мальта и Венгрия) выступили против предоставления репарационного займа и предложили рассмотреть альтернативы, в том числе выпуск общего долга, сообщило издание Euroaktiv 15 декабря. По словам верховного представителя Европейского Союза Каи Каллас, причиной стало давление на страны со стороны РФ.

Объявление финального решения о предоставлении Украине репарационного кредита ожидается на саммите Европейского совета 18 декабря.