У випадку затвердження репараційного кредиту на основі російських активів, Україну зобовʼязана буде виконувати певні умови для отримання фінансування, зокрема йдеться про боротьбу з корупцією. Про це повідомив Forbes Ukraine співрозмовник, ознайомлений з деталями.

Деталі

«Після всіх цих корупційних скандалів, зросла потреба у жорстких умовах, – сказав співрозмовник під час зустрічі в Брюсселі. – Тож у будь-якому випадку будуть певні умови».

За його словами, на цьому наголошували посадовці держав-членів ЄС.

«Питання у тому, наскільки умови будуть жорсткішими щодо боротьби з корупцією, з огляду на останні події в Україні», – зазначив він.

Контекст

Єврокомісія у 2025 році запропонувала надати Україні репараційний кредит на €140 млрд під заставу заморожених російських активів. За планом, Україна поверне кошти після завершення війни, коли Росія відшкодує завдані збитки.

Бельгія, яка є ключовим тримачем заморожених росактивів у Euroclear, виступила проти ініціативи через побоювання репутаційних та фінансових ризиків для країни. Брюссель висунув вимогу надання захисту від потенційних наслідків у вигляді національних гарантій від решти країн.

Франція та низка інших держав не погоджуються на надання національних гарантій, а ЄЦБ відмовився забезпечувати Euroclear екстреною ліквідністю.

Ще шість країн-членів ЄС (Італія, Болгарія, Чехія, Словаччина, Мальта та Угорщина) виступили проти надання репараційної позики і запропонували розглянути альтернативи, зокрема – випуск спільного боргу, повідомило видання Euroaktiv 15 грудня. За словами верховної представниці Європейського Союзу Каї Каллас причиною став тиск на країни з боку РФ.

Оголошення фінального рішення щодо надання Україні репараційного кредиту очікується на саміті Європейської ради 18 грудня.