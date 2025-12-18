У випадку затвердження репараційного кредиту на основі російських активів, Україну зобовʼязана буде виконувати певні умови для отримання фінансування, зокрема йдеться про боротьбу з корупцією. Про це повідомив Forbes Ukraine співрозмовник, ознайомлений з деталями.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Деталі
- «Після всіх цих корупційних скандалів, зросла потреба у жорстких умовах, – сказав співрозмовник під час зустрічі в Брюсселі. – Тож у будь-якому випадку будуть певні умови».
- За його словами, на цьому наголошували посадовці держав-членів ЄС.
- «Питання у тому, наскільки умови будуть жорсткішими щодо боротьби з корупцією, з огляду на останні події в Україні», – зазначив він.
Контекст
Єврокомісія у 2025 році запропонувала надати Україні репараційний кредит на €140 млрд під заставу заморожених російських активів. За планом, Україна поверне кошти після завершення війни, коли Росія відшкодує завдані збитки.
Бельгія, яка є ключовим тримачем заморожених росактивів у Euroclear, виступила проти ініціативи через побоювання репутаційних та фінансових ризиків для країни. Брюссель висунув вимогу надання захисту від потенційних наслідків у вигляді національних гарантій від решти країн.
Франція та низка інших держав не погоджуються на надання національних гарантій, а ЄЦБ відмовився забезпечувати Euroclear екстреною ліквідністю.
Ще шість країн-членів ЄС (Італія, Болгарія, Чехія, Словаччина, Мальта та Угорщина) виступили проти надання репараційної позики і запропонували розглянути альтернативи, зокрема – випуск спільного боргу, повідомило видання Euroaktiv 15 грудня. За словами верховної представниці Європейського Союзу Каї Каллас причиною став тиск на країни з боку РФ.
Оголошення фінального рішення щодо надання Україні репараційного кредиту очікується на саміті Європейської ради 18 грудня.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.