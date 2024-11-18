Финляндия сообщила о разрыве подводного кабеля связи с Германией

Подводный кабель был введен в эксплуатацию в 2016 году, он соединяет сети связи Центральной Европы с Финляндией и другими странами Северной Европы.

Ключевые факты

Высокоскоростная оптоволоконная линия Хельсинки-Росток протяженностью 1200 км, обслуживающая центры обработки данных, повреждена в Балтийском море, и высока вероятность, что она полностью отрезана, поскольку все ее оптоволоконные соединения вышли из строя.

Власти скандинавской страны заявили, что подводный кабель передачи данных, соединяющий Финляндию и Германию, был оборван рано утром в понедельник, вероятно, из-за внешнего воздействия.

Доступ к интернету для Финляндии будет осуществляться через Швецию.

На вопрос, есть ли признаки саботажа или умышленных действий, генеральный директор Cinia Ари-Юсси Кнаапила ответил, что «сейчас нет возможности оценить причину».

Определение причины потребует прибытия ремонтного судна на место для дальнейшего расследования. Такие ремонты кабелей обычно занимают от 5 до 15 дней.

Контекст

В прошлом году подводный газопровод и несколько телекоммуникационных кабелей, проложенных по дну Балтийского моря, были серьезно повреждены в результате инцидента, вызвавшего тревогу в регионе. Финская полиция, которая расследует дело 2023 года, назвала в качестве главного подозреваемого китайский контейнеровоз, который, вероятно, сорвался с якоря, но не сообщила, был ли нанесен ущерб случайно или намеренно.

Эти события, а также взрывы, разрушившие газопровод «Северный поток» в 2022 году, снова привлекли внимание европейских стран к угрозам критически важной инфраструктуры.