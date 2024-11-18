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Фінляндія повідомила про розрив підводного кабелю звʼязку з Німеччиною

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Фінляндія заявляє, що підводний кабель звʼязку з Німеччиною, який обслуговує центри обробки даних, розірвано, пише Bloomberg. Державна компанія Cinia, що займається будівництвом оптоволоконних зʼєднань, вважає, що причиною могло стати втручання ззовні.

Підводний кабель було введено в експлуатацію у 2016 році, він зʼєднує мережі звʼязку Центральної Європи з Фінляндією та іншими країнами Північної Європи.

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Ключові факти

  • Високошвидкісна оптоволоконна лінія Гельсінкі-Росток протяжністю 1200 км, що обслуговує центри обробки даних, пошкоджена в Балтійському морі, і є висока ймовірність, що вона повністю відрізана, оскільки всі її оптоволоконні зʼєднання вийшли з ладу. 
  • Влада скандинавської країни заявила, що підводний кабель передачі даних, що зʼєднує Фінляндію та Німеччину, був обірваний рано вранці в понеділок, ймовірно, через зовнішній вплив.
  • Доступ до інтернету для Фінляндії здійснюватиметься через Швецію.
  • На запитання, чи є ознаки саботажу чи навмисних дій, генеральний директор Cinia Арі-Юссі Кнаапіла відповів, що «зараз немає можливості оцінити причину».
  • Визначення причини вимагатиме прибуття ремонтного судна на місце для подальшого розслідування. Такі ремонти кабелів зазвичай займають від 5 до 15 днів.

Контекст

Минулого року підводний газопровід і кілька телекомунікаційних кабелів, прокладених дном Балтійського моря, були серйозно пошкоджені внаслідок інциденту, який спричинив тривогу в регіоні. Фінська поліція, яка розслідує справу 2023 року, назвала як головного підозрюваного китайський контейнеровоз, який, ймовірно, зірвався з якоря, але не повідомила, чи було завдано шкоди випадково чи навмисно.

Ці події, а також вибухи, що зруйнували газопровід «Північний потік» у 2022 році, знову привернули увагу європейських країн до загроз критично важливій інфраструктурі.

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