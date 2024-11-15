Миссия – заменить Китай. Украина создала 10 аналогов самому популярному дрону DJI Mavic. Чем они отличаются и способны ли удовлетворить потребности ВСУ (детальная инфографика)

На третьем году войны украинские производители разработали десять квадрокоптеров, призванных заменить самый массовый дрон на фронте – DJI Mavic. Почему только сейчас, сколько они стоят и способны ли украинские производители удовлетворить потребности ВСУ в «мавиках»?

«Неделю назад получили кодификацию Минобороны. Выходим на серийное производство», – рассказывает разработчик дрона «Шмавик» – первого украинского аналога массового квадрокоптера на фронте DJI Mavic. Forbes Ukraine не указывает названия компаний и имена ее представителей из-за военных рисков.

Получить кодификацию на свой «мавик» Ptakh-S удалось еще одному производителю. Теперь их может закупать Минобороны, говорит министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин. По меньшей мере восемь других отечественных разработок квадрокоптеров – на разной стадии готовности. «Теперь необходимо масштабировать производство», – говорит Сметанин.

С начала года украинские производители поставили на фронт 96% из 1 млн дронов, сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Почему только сейчас, сколько стоят аналоги «мавиков» и способны ли украинские производители удовлетворить потребности ВСУ?

Ниша на сотни тысяч дронов