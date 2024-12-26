Финляндия задержала танкер «теневого флота» России по подозрению в повреждении электрокабеля с Эстонией

Финские власти задержали нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука из-за подозрения в повреждении подводного электрокабеля Estlink 2, соединяющего Эстонию и Финляндию. Об этом пишет эстонское ERR со ссылкой на комиссара национальной полиции Финляндии Илкки Коскимяки и директора Национального бюро расследований Робина Лардо. Этот танкер – часть «теневого флота» России и находится в центре внимания финского следствия.

Подробности

Танкер длиной 230 метров, полностью загруженный нефтью, стоит на якоре в финских территориальных водах. «Полиция и пограничная служба задержали судно, и досудебное расследование уже начато под руководством полиции Хельсинки», – отметил Коскимяки.

Предварительно установлено, что кабель Estlink 2 поврежден «внешней силой». По словам директора Национального бюро расследований Робина Лардо, на борту Eagle S отсутствовали якоря, что вызвало подозрения по поводу аномального поведения судна.

Таможня инициировала расследование по факту правонарушения при отягчающих обстоятельствах. По ее данным, танкер ранее не находился в Финском заливе, но посещал Турцию и Индию, что может иметь значение в контексте санкций, говорят чиновники.

Экипаж судна находится на допросе, но информация о гражданстве моряков пока не разглашается. В то же время служба мониторинга Marinetraffic зафиксировала, что Eagle S замедлил ход при прохождении акватории над кабелем, направляясь в Египет.

Контекст

25 декабря стало известно о неисправностях трех подводных кабелей связи между Эстонией и Финляндией.

По словам пресс-секретаря Министерства экономики и коммуникаций Лауры Ластер, причина неисправностей пока неизвестна, однако владельцы кабелей уже работают над их восстановлением. «Отключения не повлияли на конечных пользователей – все услуги остаются доступными», – отметила Ластер.

Согласно информации TTJA, два кабеля связи принадлежат концерну Elisa, а третий, поврежденный, – компании CITIC Telecom.

У Эстонии есть резервные маршруты, в частности альтернативные подводные или подземные кабели, обеспечивающие трансграничный интернет и бесперебойность услуг в случае отключений.

В то же время в среду операторы энергосистем Эстонии и Финляндии – Elering и Fingrid – сообщили о сбое в работе подводного электрокабеля EstLink 2. Инцидент произошел в 12:26.

Представитель Fingrid Арто Пахкин заявил порталу Yle, что причины сбоя расследуют, в том числе рассматривают версию терроризма или вандализма. В момент отключения у кабеля находились два судна – нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука и контейнеровоз Xin Xin Tian 2 под флагом Гонконга. Оба судна следовали из Санкт-Петербурга в Египет.