Фінляндія затримала танкер «тіньового флоту» Росії за підозрою у пошкодженні електрокабелю з Естонією

Фінська влада затримала нафтовий танкер Eagle S під прапором Островів Кука через підозру в пошкодженні підводного електрокабелю Estlink 2, що зʼєднує Естонію та Фінляндію. Про це пише естонське ERR із посиланням на комісара національної поліції Фінляндії Ілкки Коскімякі та директора Національного бюро розслідувань Робіна Лардо. Зазначається, що цей танкер є частиною «тіньового флоту» Росії та знаходиться в центрі уваги фінського слідства.

Деталі

Танкер довжиною 230 метрів, повністю завантажений нафтою, стоїть на якорі у фінських територіальних водах. «Поліція та прикордонна служба затримали судно, і досудове розслідування вже розпочато під керівництвом поліції Гельсінкі», – зазначив Коскімякі.

Попередньо встановлено, що кабель Estlink 2 пошкоджено «зовнішньою силою». За словами директора Національного бюро розслідувань Робіна Лардо, на борту Eagle S були відсутні якорі, що викликало підозри в аномальній поведінці судна.

Митниця ініціювала розслідування за фактом правопорушення за обтяжувальних обставин. За її даними, танкер раніше не перебував у Фінській затоці, але відвідував Туреччину та Індію, що може мати значення у контексті санкцій, говорять чиновники.

Екіпаж судна перебуває на допиті, але інформація про громадянство моряків поки не розголошується. Водночас служба моніторингу Marinetraffic зафіксувала, що Eagle S уповільнив хід під час проходження акваторії над кабелем, прямуючи до Єгипту.

Контекст

25 грудня стало відомо про несправності трьох підводних кабелів зв’язку між Естонією та Фінляндією. Про перебої в їхній роботі департамент захисту прав споживачів і технічного нагляду (TTJA) повідомили компанії Elisa Eesti AS і CITIC Telecom CPC, передає ERR.

За словами прессекретарки Міністерства економіки та комунікацій Лаури Ластер, причина несправностей поки що невідома, однак власники кабелів уже працюють над їх відновленням. «Відключення не вплинули на кінцевих користувачів – усі послуги залишаються доступними», – зазначила Ластер.

Згідно з інформацією TTJA, два кабелі зв’язку належать концерну Elisa, а третій, пошкоджений, – компанії CITIC Telecom. Представники телекомунікаційних підприємств підтвердили, що через наявність резервних з’єднань послуги зв’язку між Естонією та Фінляндією продовжують функціонувати без перерв.

Естонія має резервні маршрути, зокрема альтернативні підводні або підземні кабелі, які забезпечують транскордонний інтернет і безперебійність послуг у разі відключень.

Водночас у середу оператори енергосистем Естонії та Фінляндії – Elering і Fingrid – повідомили про збій у роботі підводного електрокабелю EstLink 2. Інцидент стався о 12:26.

Представник Fingrid Арто Пахкін заявив порталу Yle, що причини збою розслідують, зокрема розглядають версію тероризму або вандалізму. У момент відключення поблизу кабелю перебували два судна – нафтовий танкер Eagle S під прапором Островів Кука і контейнеровоз Xin Xin Tian 2 під прапором Гонконгу. Обидва судна прямували з Санкт-Петербурга до Єгипту.