Между Швецией и Финляндией произошел новый разрыв интернет-кабеля

Это уже третий случай за последний месяц с разрывом интернет-кабелей в Скандинавии.

Полиция расследует повреждение интернет-кабеля между Финляндией и Швецией, пишет Yle . По данным поставщика цифровой инфраструктуры GlobalConnect, в понедельник, 2 декабря, наземный кабель был поврежден в двух разных местах.

Ключевые факты

«Власть расследует дело вместе с компанией. Мы серьезно относимся к ситуации», – сообщила министр транспорта и связи Финляндии Лулу Ранне на своей странице в социальной сети X.

По данным GlobalConnect, повреждение привело к масштабному сбою в Финляндии.

В заявлении компании говорится, что по состоянию на утро вторника ремонтные работы продолжаются.

Шведские СМИ, включая телекомпанию SVT и ежедневную газету Aftonbladet, сообщили, что финская полиция подозревает умышленный разрыв кабеля.

«В связи с обстоятельствами произошедшего есть подозрение на саботаж», – говорится в письменном заявлении министра гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Болина.

Менеджер по коммуникациям компании GlobalConnect Никлас Экстрем сообщил Yle, что кабель поврежден в двух точках в сельской местности между Эспоо и Вихти. Он не комментировал, что могло стать причиной повреждения, отметив, что расследование продолжается.

Фото: Laura Merikalla/Yle, Mapcreator, OpenStreetMap

Контекст

Обрыв кабеля в понедельник произошел после аналогичных инцидентов в ноябре, когда были оборваны два отдельных кабеля в Балтийском море.

Национальное бюро расследований Финляндии расследует повреждение подводного кабеля C-Lion1 между Финляндией и Германией.

По данным компании Cinia, за день до того, как был прерван канал передачи данных между Финляндией и Германией, аналогичный кабель, соединяющий Швецию и Литву, также был поврежден. Оба кабеля были с того времени отремонтированы. Шведские следователи по делу о двух оборванных кабелях передачи данных в Балтийском море изучают перемещение китайского сухогруза, следовавшего из России в Египет.

В сентябре CNN со ссылкой на американских чиновников писало, что Минобороны РФ готовит специализированное подразделение для диверсий, направленных на повреждение критически важной инфраструктуры связи стран НАТО.