Правительство Финляндии приняло решение о предоставлении Украине помощи на сумму €100 млн путем закупки вооружения у США через механизм PURL. Об этом в комментарии Helsingin Sanomat заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо 23 октября.

Подробности

Финляндия присоединилась к совместному пакету поддержки в рамках PURL, который формируют страны Балтии и Северной Европы, и эта помощь будет передана Украине в ближайшее время, заявил Орпо.

Он отметил, что финансирование будет осуществляться за счет нового долга, а не путем сокращения расходов в других отраслях.

«Это решение будет принято, даже если оно увеличит долговую нагрузку на эту сумму. Ситуация в Украине очень серьезна. Мы должны быть вовлечены и не можем оставаться в стороне, когда все страны Северной Европы и Балтии принимают участие», – подчеркнул Орпо.

Контекст

14 июля 2025 года США и НАТО заключили соглашение о Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), которое позволяет европейским странам финансировать поставки американского оружия для Украины. В рамках этой программы Киев формирует перечень самых критических вооружений для фронта, а механизм PURL способствует ускорению передачи западных вооружений Вооруженным силам Украины. Союзники НАТО могут покупать американское оборудование или передавать свои запасы для немедленной помощи украинской армии.

Благодаря PURL страны НАТО уже выделили более $2 млрд на закупку вооружения для противодействия российским силам. Нидерланды стали пионерами, профинансировав первый пакет на сумму $578 млн. Дания, Норвегия и Швеция совместно внесли $495 млн, Германия – $500 млн, а Канада – еще $500 млн, став ключевыми участниками.

Люксембург готовится присоединиться к инициативе и ищет партнеров по формированию пакета на $500 млн. Латвия планирует выделить около $5 млн в 2025 году.

Западные партнеры стремятся через PURL обеспечить Украине военную поддержку на уровне $10 млрд, с целью ежемесячно прибавлять по $1 млрд для устойчивых поставок.