Украина получила первую партию военной помощи, закупленную в США странами НАТО в рамках программы PURL. Об этом 18 сентября пишет «Суспільне» со ссылкой на анонимного представителя Альянса.

Подробности

По его словам, первое военное оборудование уже доставлено в Украину, а в скором времени ожидаются дополнительные поставки.

Представитель НАТО добавил, что еще несколько пакетов помощи находятся в процессе доставки. В рамках программы PURL профинансированы четыре пакета поддержки для Украины, отмечает издание.

Контекст

14 июля США и НАТО подписали соглашение Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), предполагающее поставки американского оружия Украине за средства европейских стран. В рамках этой инициативы Украина формирует список критически важного вооружения для нужд фронта. Механизм PURL направлен на ускорение доставки западного оружия Вооруженным силам Украины. Страны НАТО закупают американское вооружение или передают собственное, если оно есть в их арсеналах, для оперативной поддержки украинской армии.

В рамках PURL союзники НАТО уже выделили $2 млрд на закупку оружия для борьбы с российскими силами. Нидерланды стали первыми, выделив €500 млн на пакет помощи. Дания, Норвегия и Швеция совместно внесли еще $500 млн, а Германия также присоединилась, выделив аналогичную сумму, став третьим участником программы.

Люксембург планирует присоединиться к PURL и ищет партнеров для совместных закупок на сумму $500 млн. Латвия, в свою очередь, намерена внести €5 млн в 2025 году.

В целом западные партнеры стремятся обеспечить Украину военной помощью на $10 млрд посредством данной инициативы. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что первые два пакета помощи будут включать ракеты для систем Patriot и HIMARS.