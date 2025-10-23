Уряд Фінляндії схвалив рішення про надання Україні допомоги на суму €100 млн шляхом закупівлі озброєння у США через механізм PURL. Про це в коментарі Helsingin Sanomat заявив прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо 23 жовтня.

Деталі

Фінляндія приєдналася до спільного пакета підтримки в рамках PURL, який формують країни Балтії та Північної Європи, і ця допомога буде передана Україні найближчим часом, заявив Орпо.

Він зазначив, що фінансування здійснюватиметься за рахунок нового боргу, а не шляхом скорочення витрат в інших галузях.

«Це рішення буде ухвалено, навіть якщо воно збільшить боргове навантаження на цю суму. Ситуація в Україні надзвичайно серйозна. Ми повинні бути залучені й не можемо залишатися осторонь, коли всі країни Північної Європи та Балтії беруть участь», – наголосив Орпо.

Контекст

14 липня 2025 року США та НАТО уклали угоду про Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), яка дозволяє європейським країнам фінансувати постачання американської зброї для України. У рамках цієї програми Київ формує перелік найкритичніших озброєнь для фронту, а механізм PURL сприяє пришвидшенню передачі західних озброєнь Збройним силам України. Союзники НАТО можуть купувати американське обладнання або передавати власні запаси для негайної допомоги українській армії.

Завдяки PURL країни НАТО вже виділили понад $2 млрд на закупівлю озброєння для протидії російським силам. Нідерланди стали піонерами, профінансувавши перший пакет на суму $578 млн. Данія, Норвегія та Швеція спільно внесли $495 млн, Німеччина – $500 млн, а Канада – ще $500 млн, ставши ключовими учасниками.

Люксембург готується приєднатися до ініціативи та шукає партнерів для формування пакету на $500 млн. Латвія планує виділити близько $5 млн у 2025 році.

Західні партнери прагнуть через PURL забезпечити Україні військову підтримку на рівні $10 млрд, з метою щомісяця додавати по $1 млрд для сталого постачання.