По инициативе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), определяющей приоритетные потребности Украины, первые два пакета помощи будут включать ракеты для систем Patriot и HIMARS. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Европарламента Робертой Мецолой.

Подробности

Он отметил, что партнеры уже выделили Украине более $2 млрд в рамках программы PURL, и ожидается, что к октябрю эта сумма вырастет до $3–3,5 млрд.

«В первых двух пакетах, насколько я понимаю, будет по $500 млн. И что именно в них будет входить? Это точно будут ракеты для Patriot и HIMARS», – уточнил Зеленский.

Контекст

Украина в рамках инициативы PURL формирует список критически необходимого вооружения для фронта. Этот механизм призван ускорить поставки западного оружия Вооруженным силам Украины. Союзники НАТО закупают американское вооружение или передают собственное, если они находятся в их арсеналах, чтобы оперативно поддержать украинскую армию.

Страны НАТО уже согласовали закупку оружия на $2 млрд в рамках PURL для противодействия российским силам. Нидерланды первыми выделили €500 млн на пакет помощи. Дания, Норвегия и Швеция совместно внесли еще $500 млн, а Германия объявила о закупке вооружения для Украины на такую ​​же сумму, став третьим участником инициативы.

Люксембург также планирует присоединиться к PURL и ищет партнеров для совместных закупок на $500 млн. Латвия, в свою очередь, намерена выделить €5 млн на инициативу в 2025 году.

В целом, западные партнеры стремятся обеспечить Украину военной помощью на сумму $10 млрд через эту схему.