Фонд госимущества определил условия и стартовую цену приватизации «Сумыхимпром». Теперь решение за Кабмином

Ключевые факты

Аукционная комиссия определила стартовую цену государственного пакета акций ПАО «Сумыхимпром» на уровне 1,158 млрд грн.

Условия продажи государственного пакета акций размером 99,99% уставного капитала ПАО включают: сохранение деятельности предприятия, инвестиции в развитие (минимум 150 млн грн на модернизацию и энергомодернизацию), погашение долгов, запрет увольнений в течение первых шести месяцев, уплату дивидендов в госбюджет за 2022–2025 года и т.д.

После одобрения правительством условий и стартовой цены продажи «Сумыхимпром» объявят аукцион, который пройдет онлайн в системе «Прозорро.Продажи».

Контекст

«Сумыхимпром» является базовым предприятием химической отрасли Украины, которое работает с 1953 года. Основная продукция: минеральные удобрения, диоксид титана, неорганическая химия. Продукция компании обеспечивает аграрный сектор удобрениями, а также используется во многих отраслях промышленности.

Из-за начала полномасштабной войны, попадания снарядов на территорию завода и повреждения отдельных объектов предприятие простаивало почти полгода.

Завод более 10 лет находился в управлении компаний, связанных с GroupDF Дмитрия Фирташа, но после выхода группы еще в ноябре прошлого года только весной 2024-го было закуплено сырье и начато производство продукции. Первая товарная продукция – сульфат аммония – была получена 21–22 апреля.

В планах завода – производство азотно-фосфорных и комплексных трехкомпонентных удобрений. «Сумыхимпром» уже закупило аммиак и серу и находится в стадии закупки фосфоритов и калийных руд для производства удобрений, сообщалось в апреле этого года.

С апреля завод сможет ежемесячно производить 20 000–25 000 т удобрений, с поэтапным увеличением объемов до 35 000 т в месяц, это около 1800 т двуокиси титана и 35 000–40 000 т серной кислоты в месяц, заявлял исполнительный директор ПАО «Сумыхимпром» Владимир Волков. По его словам, на ближайшие месяцы уже сформирован значительный пакет заказов.

По результатам 2023 года доход ПАО «Сумыхимпром» сократился более чем вдвое – до 632,1 млн грн с более чем 1,5 млрд грн по результатам 2022 года. Чистый убыток за прошлый год достиг 478,2 млн грн против убытка в 207,6 млн грн годом ранее, свидетельствуют данные YouControl.