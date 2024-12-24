Фонд держмайна визначив умови та стартову ціну приватизації «Сумихімпром». Тепер рішення за Кабміном

Ключові факти

Аукціонна комісія визначила стартову ціну державного пакета акцій ПАТ «Сумихімпром» на рівні 1,158 млрд грн.

Умови продажу державного пакета акцій розміром 99,99% статутного капіталу ПАТ включають: збереження діяльності підприємства, інвестиції у розвиток: мінімум 150 млн грн на модернізацію та енергомодернізацію, погашення боргів, заборона звільнень протягом перших 6 місяців, сплата дивідендів до держбюджету за 2024-2025 роки, тощо.

Після схвалення урядом умов та стартової ціни продажу «Сумихімпром» оголосять аукціон, який відбуватиметься онлайн у системі «Прозорро.Продажі».

Контекст

«Сумихімпром» є базовим підприємством хімічної галузі України, яке працює з 1953 року. Основна продукція: мінеральні добрива, діоксид титану, неорганічна хімія. Продукція компанії забезпечує аграрний сектор добривами, а також використовується в багатьох галузях промисловості.

Через початок повномасштабної війни, потрапляння снарядів на територію заводу та пошкодження окремих об’єктів підприємство простоювало майже пів року.

Завод понад 10 років знаходився в управлінні компаній, які були пов’язані із GroupDF Дмитра Фірташа, але після виходу групи ще в листопаді минулого року, тільки весною 2024 року було закуплено сировину та розпочато виробництво продукції. Першу товарну продукцію – сульфат амонію – було отримано 21-22 квітня.

В планах заводу – виробництво азотно-фосфорних та комплексних трикомпонентних добрив. «Сумихімпром» вже закупило аміак та сірку, та знаходиться на стадії закупки фосфоритів та калійних руд для виробництва добрив, повідомлялося у квітні цього року.

З квітня завод зможе щомісячно виробляти 20 000–25 000 т добрив, з поетапним збільшенням об’ємів до 35 000 т на місяць, це близько 1800 т двоокису титану та 35 000 – 40 000 т сірчаної кислоти в місяць, заявляв виконавчий директор ПАТ «Сумихімпром» Володимир Волков. За його словами, на найближчі місяці вже сформовано значний пакет замовлень.

За результатами 2023 року дохід ПАТ «Сумихімпром» скоротився більш ніж у двічі – до 632,1 млн грн із понад 1,5 млрд грн за результатами 2022 року. Чистий збиток за минулий рік сягнув 478,2 млн грн проти збитку у 207,6 млн роком раніше, свідчать дані YouControl.