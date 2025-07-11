Самозанятые лица, мобилизованные или заключившие контракт на военную службу, освобождаются от уплаты налогов и предоставления отчетности на период службы. Об этом идет речь в сообщении Государственной налоговой службы от 11 июля.

Подробности

Изменения в Налоговый кодекс, регулирующие этот вопрос, уже вступили в силу. По данным ГНС, освобождаются от уплаты следующих налогов:

налог на доходы физических лиц;

единый налог;

военный сбор;

ЕСВ (при отсутствии наемных работников).

Освобождение применяется автоматически на основе данных Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (с учетом дат мобилизации, контракта или демобилизации) начиная с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Действия для ФЛП:

если информация о мобилизации, контракте или демобилизации есть в Реестре, подавать заявление не нужно;

если данные отсутствуют, необходимо подать заявление и копии подтверждающих документов в налоговую.

ГНС создала рабочие группы в территориальных органах для реализации этих норм. «Горячие линии» продолжают работать для консультаций.

Контекст

С начала полномасштабного вторжения в Украине мобилизованные физические лица-предприниматели столкнулись с проблемой накопления налоговых долгов из-за нереалистичных сроков и недостатков законодательства. Более 3000 ФЛП задолжали государству 30 млн грн, поскольку не могли вовремя подать заявления на освобождение от налогообложения.

Среди основных проблем: 10-дневный срок для подачи заявления после демобилизации, отсутствие информации об этой процедуре, несогласованность законов о добровольцах и уволенных по состоянию здоровья или других причин, а также нехватка автоматизации в получении данных о мобилизации. Подробнее об этой проблеме читайте в материале Forbes.